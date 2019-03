Después de perder 2-0 en la ida, Cristiano salió del Metropolitano decidido a dar guerra. «Yo tengo cinco Champions, ellos cero», dijo calentando a los aficionados atléticos. Tardó pocos días en alentar a través de sus redes sociales a sus fieles para la vuelta, siendo siempre el primero que creyó en la remontada. Antes del partido, fue un paso más allá y aseguró que metería un triplete. Y así fue: la Juventus ganó tres cero gracias al futbolita portugués, quien sumó una exhibición europea más a su palmarés.

Ahora, superada ya la resaca de tamaña hazaña, ha sido su excompañero Evra quien ha compartido una conversación privada de WhatApp que tuvo con Cristiano. Estos mensajes datan de antes de que se jugara la vuelta de la eliminatoria, y en ellos se puede apreciar la confianza que tenía el futbolista portugués en lograr dar la vuelta al 2-0 inicial.

La captura de pantalla en la que se muestra la conversación está acompañada del siguente texto: «La única persona en el mundo que puede soportar la presión y ser el mejor jugador del mundo como Michael Jordan es Cristiano Ronaldo. No intentes tocar la pantalla de su número».

- Hermano, cuento contigo par la vuelta de Champions. Nunca he dudado de ti. La gente me va a matar si tú y la Juventus os quedáis fuera.

- Lo sé. Vamos a pasar hermano. Nuestra casa les va a aplastar.

-¡Exacto! ¡Viva Ronaldo!

- Jajaja.

- Mi hermano. Mantente confiado. Reza por el Atlético.

