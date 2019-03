Actualizado: 18/03/2019 12:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La UEFA ha abierto un expediente disciplinario a la Juventus por conducta inapropiada de Cristiano Ronaldo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions ante el Atlético.

Tras eliminar a los rojiblancos, Cristiano realizó una serie de gestos hacia la grada que la UEFA considera de mal gusto.

«Tras una investigación disciplinaria realizada por un inspector de ética y disciplina de la UEFA, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento disciplinario de la UEFA, se han abierto procedimientos disciplinarios tras la ronda de octavos de final de la Liga de Campeones entre la Juventus y el Atlético de Madrid, jugado el 12 de marzo en Italia".

Los cargos contra la Juventus son los reflejados en el artículo 11 (2b y 2d del Reglamento Disciplinario de la UEFA , referidos a una conducta indebida de un jugador.

El Comité de ética y disciplina de la UEFA tomará una decisión sobre la posible sanción a Cristiano Ronaldo este jueves, 21 de marzo.

Tras el partido de ida, Simeone ya fue sancionado con 20.000 euros por un gesto similar, en el que se llevó las manos a sus partes nobles. Se supone que el gesto de Cristiano fue una respuesta al técnico argentino.

Massimiliano Allegri, técnico de la Juventus, aseguró el pasado sábado que no teme una sanción y confió en que Cristiano pueda participar sin problemas en la eliminatoria de cuartos ante el Ajax.

«Creo que el martes cada uno ha celebrado de manera distinta. En el estadio había 42.000 aficionados, deberían sancionar a todos. No me parece algo particular la celebración. No tenemos miedo de una sanción, y no la habrá», afirmó.