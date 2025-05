El balance de la policía francesa: 105 detenidos por los incidentes en Saint Denis

Un total de 105 personas fueron arrestadas y 39 puestas bajo custodia policial el sábado por la noche en París por incidentes relacionados por la final de la Champions League, según un nuevo balance del Ministerio del Interior francés.

El inicio del partido entre el Real Madrid y Liverpool (1-0) tuvo que ser retrasado más de media hora debido a la tensión fuera del estadio, algo extraño al tratarse de un partido de este nivel.

Numerosos jóvenes aficionados intentaron saltar las vallas del estadio para tratar de forzar la entrada. Esto generó breves enfrentamientos con las fuerzas del orden que repelían a los intrusos, utilizando en ocasiones gases lacrimógenos.

Como consecuencia de estos incidentes un número indeterminado de espectadores que sí tenían billetes no pudieron acceder al estadio hasta el final de la primera parte.

La prefectura de policía de París indicó en un comunicado publicado el sábado por la noche que antes del partido «numerosos aficionados sin tickets para el partido o provistos de billetes falsos» habían perturbado el acceso al Stade de France, en el perímetro de seguridad exterior.

El ministro del Interior Gérald Darmanin señaló en un tuit la actitud «de miles de 'aficionados' británicos sin ticket o con billetes falsos que forzaron las entradas» del Stade de France. El tuit iba acompañado de una foto en la que aparecía Darmanin y la ministra de Deportes delante de un ordenador de la seguridad del Stade de France.

Una fuente cercana al gobierno alegó que el problema venía de esos «miles de tickets falsos» que creó las colas de espera en las puertas del estadio.

Según la Fiscalía de París, una veintena de personas fueron puestos bajo custodia por violencia y robos en la vía pública en los alrededores de las 'fan zones'. Una de estas personas podría haber intentado vender billetes falsos para el partido.

La brigada de bomberos de París evocó por su parte «una noche más o menos tranquila» en cuanto a intervenciones.

En total, 238 personas fueron atendidas por los diferentes servicios de emergencia por diferentes razones como malestar asociado a la embriaguez, pequeños accidentes o intoxicación tras inhalar gases lacrimógenos entre otros.

El caos, en la prensa europea

«Estadio de Broma», «Noche de caos»... la prensa europea tuvo duras palabras para la organización de la final de la Champions, marcada el sábado por serios incidentes fuera del Stade de France.

Más que sobre la derrota del Liverpool (1-0), los medios británicos insisten lógicamente en los graves fallos constatados al margen del partido debido a dificultades de acceso al recinto de Saint-Denis, que retrasaron el saque inicial y provocaron tensiones en exterior.

El tabloide The Sun es el más virulento con un título en francés («Stade de Farce» («Estadio de Broma») y el testimonio de Marvin Matip, el hermano del defensa de los Reds Joel Matip, que relató haber tenido que refugiarse en un restaurante con su mujer embarazada para huir de los gases lacrimógenos.

El Telegraph publica por su parte un relato de Jason Burt, el jefe del área de fútbol del diario: «Estaba delante de la puerta cuando fui alcanzado por los gases lacrimógenos lanzados indiscriminadamente por la policía francesa en el estadio». «Hablaba con aficionados que esperaban tranquilamente, algunos durante tres horas, cuando me alcanzaron en la cara, me picaban los ojos, los labios, la lengua. No me lo podía creer (...) ha sido vergonzoso», afirmó en una crónica.

Subrayando los «embudos» hacia los que eran dirigidos los aficionados de los Reds, llegados, sin embargo, dos horas antes del inicio y los controles «insoportablemente lentos», Burt considera que « es una vergüenza que la UEFA haya acusado a los aficionados de llegar tarde . Es simplemente falso. Intentaron emitir su versión. Ahora tienen que disculparse».

Los medios alemanes se preguntan también por los fallos de organización de la UEFA. «La noche del caos», escribe Bild, para el que, en el plano deportivo, se trata de «la derrota más amarga de Klopp», el entrenador alemán del Liverpool.

En Italia, la prensa ensalza particularmente la 4ª Champions del "emperador" Carlo Ancelotti, pero también palos a la organización de la final. Así, el Corriere dello Sport habla del «fiasco de la organización» parisina.

«Una mala noche para concluir una triste temporada para Francia, donde se multiplicaron los problemas de seguridad y orden público en los estadios», escribe el diario romano.