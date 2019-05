Fútbol Del Bosque reconoce los intentos para que Messi jugara con España El exseleccionador confiesa que le habría encantado tenerle a sus mandos en el combinado nacional

S. D. @abc_deportes Actualizado: 02/05/2019 19:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En una entrevista para el programa de radio argentino 'Super Deportivo por Radio Villa Trinidad', el exseleccionador nacional Vicente Del Bosque fue preguntado sobre la figura de Leo Messi, del que se deshizo en elogios y al que reconoció que le habría encantado entrenar: «Si hablamos de sueños, me hubiera gustado dirigir a Leo Messi en España. Igual tuve mucha suerte de entrenar a grandes y fantásticos jugadores. Messi es igual a estos o por encima», confesó.

Esta opción, por muy remota que ahora pueda parecer, pudo haber sido realidad, tal y como se ha contado en más de una ocasión. Del Bosque ha sido el último que ha hablado sobre esta posibilidad: «Messi hubiera sido un valor añadido a lo que nosotros teníamos en la Selección de España. A mí me consta que la Federación Española hizo todos los esfuerzos e intentos para que Messi juegue en España, pero Messi se negó y no quiso, porque quería a su país».

Además, en opinión de Del Bosque, la hipotética elección de Messi por España no habría hecho otra que más que mejorar el nivel del combinado, que ganó las Eurocopas de 2008 y 2010 y el Mundial de 2010: «La llegada de Messi a nuestra Selección no hubiera sido para peor, hubiera sido para mejor. Messi es Messi y solo hay uno. No sé si hubiéramos ganado algo más, pero estoy seguro que a nosotros no nos hubiese perjudicado, todo lo contrario nos habría beneficiado».