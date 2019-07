Fútbol Bartomeu admite contactos con el Atlético por Griezmann El CEO azulgrana Oscar Grau se reunió ayer con Gil Marín para negociar un traspaso en lugar de pagar la cláusula

Josep Maria Bartomeu ha comparecido para tratar de apagar el incendio generado en su directiva tras la marcha del vicepresidente Jordi Mestre y su nueva función asumiendo el rol del dimisionario. La sorpresa ha llegado cuando ha reconocido contactos con el Atlético de Madrid para negociar el traspaso de Griezmann, que consistiría en aumentar el precio de la cláusula de rescisión pero fraccionar el pago para que la carga en el ejercicio contable sea más asumible. Más opaco se mostró con la posible vuelta de Neymar, aunque insistió en que Dembélé «me parece mejor». «Ayer jueves, nuestro CEO Oscar Grau se reunió con Miguel Angel Gil Marín en Madrid y hablamos de ver si se podía negociar. Hay interés, por eso nos reunimos», desveló el presidente, que no quiso desgranar el contenido de la conversación. El dirigente trató de difuminar el malestar existente por las formas en las que el año pasado el delantero francés descartó fichar por el Barcelona cuando estaba todo prácticamente pactado. «No es la primera vez que pasa. Henry, Villa, Cesc... acabaron fichando un año después del que lo queríamos. No me preocupa. Las situaciones son diferentes».

Preguntado por Neymar, Bartomeu no quiso soltar prenda , asegurando que no había negociación y que todo lo que sabía era por lo que leía en la prensa. «Sabemos que Neymar quiere irse del PSG pero también sabemos que el PSG no quiere que Neymar se vaya. Así que no hay caso y nunca hablamos de jugadores de otros clubes», se arrancó. Y añadió: «Sigo pensando que Dembélé es mejor jugador que Neymar. Es joven, talentoso y diferente a los que hay. Lo considero mejor que a Neymar, tiene mucho que ofrecer y esperamos que lo haga en el Barça. Cuando sale Dembélé siempre estamos a atentos a ver qué es lo que va a pasar». En este sentido, aseguró que «tanto Dembélé como Coutinho son fundamentales para nuestro proyecto».

A quien no descartó fue a Matthijs de Ligt, cuyo posible fichaje por la Juventus parece haberse roto, aunque Bartomeu se mostró misterioso: «Ya lo dije y sigo sabiendo dónde jugará De Ligt el próximo año. Pero tiene que decirlo él». Y confirmó que Víctor Valdés podría regresar esta temporada ocupando un papel técnico dentro del organigrama del club: «He seguido su éxito, hablé con él y me dijo que era hora de volver a casa. Estaría encantado de que volviera y alguna propuesta le haremos pero tenemos que ver cómo encajarlo».

La crisis institucional también fue aclarada por Bartomeu, que desgranó cómo se había producido la dimisión de Mestre. «Hace dos días fuimos a comer y me dijo que lo quería dejar. Uno de los motivos era por discrepancias con el área de fútbol del área deportiva y que prefería dejarlo. No le pedí que siguiera porque entendí sus motivos. A partir de ahora asumiré estas funciones, como ya lo hice durante dos años con la vicepresidencia económica cuando dimitió Susana Monje o recientemente con el área de marketing y Media cuando se fue Manel Arroyo. Estoy acostumbrado a asumir responsabilidades cuando toca. Más adelante ya lo traspasaré pero ahora lo asumo yo, ya lo hice durante cinco años y conozco el mercado y cómo está», explicó, al tiempo que confirmó que la posible llegada de Neymar no tenía nada que ver con la decisión de Mestre. También aseguró que se siente fuerte y que no piensa convocar elecciones anticipadas: «A lo largo de estos nueve años ha ido dimitiendo gente y ha entrado otra. Es habitual dentro de un equipo, en el que hay altas y bajas. Somos directivos porque nos ha votado la gente, son cargos honoríficos y lo hacemos con ilusión. No quiere decir que haya ninguna crisis. De cada situación sales más fuerte, pero es cierto que son cargos que desgastan. Tengo muchas ganas, hay muchos proyectos por delante». Y no quiso confirmar a Pep Segura en el cargo: «Yo no pongo notas a las personas individualmente. Somos un equipo. Yo esta temporada le ponía un notable al conjunto de equipos del club. Pep Segura es el manager general deportivo del club y si hubiera algo que quisiera cambiar haríamos una rueda de prensa. Ahora me doy unos días para hablar con toda la gente del fútbol formativo y haremos un análisis. Hay que pensar y reflexionar porque no estaba tan puesto en el día a día».