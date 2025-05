El Barça se harta del PSG

El Barcelona está muy molesto con el PSG, que no deja de lanzar recados y mensajes dando por hecho que Leo Messi es su gran objetivo para la próxima temporada. En el club azulgrana no entienden que los parisinos se refieran a un jugador con contrato en vigor, aunque éste este legitimado para negociar. Además, consideran que es un intento de desestabilizar al equipo de cara a la próxima eliminatoria de octavos de final de la Champions League. Fuentes del club azulgrana han señalado a este diario su malestar, sobre todo atendiendo a que el futbolista dejó muy claro este pasado mes de diciembre que no decidiría su futuro hasta final de temporada, con lo que no se descarta su continuidad, aunque saben que será imposible mantener las cifras que percibe actualmente. El último episodio se ha producido este mismo lunes cuando la revista France Football ha publicado en portado un fotomontaje del argentino vestido con la camiseta del PSG , alimentando los rumores de su llegada a París este próximo verano. Desde dentro del club barcelonista se ha censurado esta estrategia de los franceses, que se sienten fuertes para convencer a Messi al tener un proyecto consistente y a Neymar, íntimo amigo del rosarino, en sus filas. También se han expresado los candidatos a la presidencia y el propio Koeman, que ya la semana pasada no se mordió la lengua cuando Di María aseguró que «hay muchas posibilidades de que Messi venga al PSG» .

El propio Messi también se ha sentido bastante molesto por estar en boca de todos y considera que no está bien que se especule con su futuro. El futbolista cree que desde París se está tratando de desconcentrarle en el momento más importante de la temporada. Además, le ha reiterado a todo aquel que le ha preguntado que su intención de no decidir su futuro hasta junio sigue firme y que aún no se ha decantado por el PSG ni por ningún otro club, aunque también ha dejado claro que no sabe si seguirá vestido de azulgrana.

Las especulaciones sobre Messi no han parado desde que el rosarino le enviara un burofax en agosto a Josep Maria Bartomeu exigiendo su salida. Uno de los primeros en manifestarse fue Neymar , que soltó que le gustaría jugar el próximo año junto a su amigo. Sus declaraciones fueron interpretadas como un guiño al atacante. La intervención del brasileño se dejó pasar por alto pero cuando Leonardo Araújo , director deportivo del PSG aseguró que «Leo Messi está en la lista de mi equipo», desde el Camp Nou se empezó a torcer el gesto. «Si a mí me preguntan también me interesa Neymar y Mbappé» , soltó de forma irónica. «Grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del PSG. Pero, por supuesto, este no es el momento de hablar de ello o de soñar con ello. Pero estamos sentados en la gran mesa de los que están siguiendo de cerca este asunto. De hecho, todavía no estamos sentados en esa mesa, pero nuestra silla está reservada por si... Cuatro meses en fútbol son una eternidad, en especial en estos tiempos», había comentado Leonardo.

De todas formas, cuando el Barcelona empezó a ponerse serio fue a raíz de las palabras de Di María. «No es justo, no creo que sea respetuoso hacia el Barçaa hablar así de un jugador que es nuestro, tanta gente del PSG. Hablan mucho de Leo, que juega para el Barça. Además que tenemos una eliminatoria contra ellos . Me parece una falta de respeto. Alguien se puede equivocar en decir una cosa así. Sobre todo por no calentar más el partido de Champions», le reprendió Koeman. Incluso los candidatos se pronunciaron cansados del acoso y derribo al que se estaba sometiendo a Messi. « Me parece lamentable, una falta de respeto . Aprovecho para pedir a los dirigentes del PSG que intenten respetar al club», señaló Víctor Font. «El PSG faltó al respeto al Barça diciendo que quiere fichar a Messi», sostuvo Joan Laporta.

La polémica ha proseguido con las palabras de Rudi García, entrenador del Olympique de Lyon, que ha acusado a Koeman de hacer con Depay lo mismo que está haciendo el PSG con Messi. «He leído que Koeman estaba un poco ofendido de que el PSG hablara de Messi antes de la eliminatoria de la Champions entre el PSG y el Barça. Pero en cambio no fue tan tímido para hablar de Memphis Depay incluso después de que cerrara el mercado de fichajes. A eso le llamo yo regar sobre mojado», criticó el técnico en Bein Sports. Hay que recordar que el Barcelona y el PSG se miden el martes de la próxima semana en el Camp Nou , en el partido de ida de los octavos de final de la Champions y que el club francés es uno de los que peor ascendente tiene entre los culés tras varios encontronazos en los últimos años. No solo la entidad gala se negó a negociar con el Barça por futbolistas como Thiago Silva, Marquinhos, David Luiz, Verrati o Rabiot , sino que se llevó a Neymar pagando su cláusula de rescisión, de 222 millones de euros, momento en el que comenzó el declive del club catalán.