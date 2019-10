Barcelona El apuro de Lenglet al ser preguntado por la situación en Cataluña El central francés compartió su opinión sobre el aplazamiento del clásico contra el Real Madrid

El francés Clément Lenglet fue uno de los protagonistas en la victoria del Fútbol Club Barcelona en Éibar. El defensor completó un gran partido atrás y fue reclamado por los medios al término del choque. El galo se refirió al partido de su equipo, «el mejor de la temporada fuera de casa», pero se vio en un aprieto al ser preguntado por la situación que se vive estos últimos días en Cataluña y el aplazamiento del clásico.

Sobre esto último Lenglet se expresó con más facilidad: «Yo hablo por mí. Las cosas hay que hacerlas bien y, con los problemas que hay en Barcelona, es bueno que el partido se traslade de fecha. Es la decisión de la gente, de LaLiga y de la Federación. Nosotros acatamos sus decisiones».

Acerca de lo que está sucediendo en Cataluña desde que se conoció la sentencia por el juicio del 'procés', el central tuvo más apuros: «De verdad, no entiendo todo de este tema. No vivo hace mucho en Cataluña. La libertad de expresión es una cosa buena pero la violencia no me gusta». «Hay cosas buenas y malas, pero no puedo mojarme más», zanjó.