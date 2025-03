Fred Kerley lidera el triplete estadounidense en los 100

Oregón encontró a su rey de la velocidad en la figura de Fred Kerley. El mejor del año al aire libre lo fue también en el escenario donde más importaba serlo. Su marca, 9.86, es justo una décima peor de su mejor registro de la temporada. Pero hoy importaba el oro, y ese nadie pudo arrebatárselo. Kerley lideró el triplete en casa de los velocistas estadounidenses. Marvin Bracy, que lideró la carrera hasta el tramo final , tuvo que conformarse con la plata con 9.88, mismo crono que el bronce, que fue para Trayvon Bromell. Se quedó fuera del podio el cuarto de los locales, el vigente campeón Chris Coleman. Acabó sexto, y cedió su corona por la puerta de atrás.

El sueño del 'hat trick' estadounidense rondaba por el Hayward Field desde primera hora de la mañana. Todo se había puesto a favor. Tenían a cuatro de los ocho finalistas, y por el camino se habían quedado algunos de los grandes rivales. En la final no hubo ni rastro de Marcell Jacobs, vigente campeón olímpico, que no se presentó a su semifinal tras aducir una contractura en el abductor del muslo derecho. Tampoco entraron Yohan Blake, campeón mundial en Daegu 2011, ni el keniano Ferdinand Omanyala, al que el jet lag acabó dándole con el mazo tras llegar a Eugene apenas unas horas antes de ponerse a competir.

De lo que quedaba, apenas asustaba el joven jamaicano Oblique Seville, cuarto en la meta (9.97), al que la final le ha llegado demasiado pronto. Tampoco estuvo a la altura el sudafricano Akine Simbine, cuarto en Tokio y en Doha, que bajó un puesto esta vez al quedarse por encima de los 10 segundos (10.01).

Es el tercer triplete mundialista de los Estados Unidos tras los obtenidos en 1983 y 1991. Carl Lewis, Calvin Smith y Emit King completaron el primero de ellos, en Helsinki. El 'Rey del viento' repitió oro ocho años después en Tokio, acompañado esta vez por Leroy Burrell y Denis Mitchell.

Para Kerley, el oro mundial en los 100 le llega apenas dos años y medio después de decidir dejar el 400, donde había sido bronce mundial, para centrarse en la prueba reina de la velocidad. Fue durante la pandemia cuando empezó a entrenar el hectómetro pensando en los Juegos de Tokio. Allí fue segundo tras el sorprendente Marcell Jacobs. Un año después, ya ejerce como monarca de los 100.

Eusebio Cáceres, finalista

Eusebio Cáceres se convirtió en el segundo español con plaza de finalista tras acabar octavo en el salto de longitud. No fue un buen concurso para el alicantino, que pese a todo logró entrar en la mejora con un mejor salto de 7.93, logrado en su tercer intento. Aparte de eso, solo logró un salto válido de 7.91 y cuatro nulos.

El oro fue para el chino Jianan Wang (8.36), que sorprendió en el último salto al gran favorito, el griego Miltiadis Tentoglou, que se tuvo que conformar con la plata con un mejor brinco de 8.32. Tentoglou, campeón olímpico y de Europa, ya saboreaba el que iba a ser su primer título mundial, el que faltaba en su colección. El suizo Simon Ehammer (8.16) se llevó el bronce.

Katir pasa temblando

La segunda jornada vespertina puso en marcha también el 1.500 masculino con la disputa de las series. No hubo sorpresas, pero faltó poco. Los tres españoles firmaron su pase a las semifinales, que se disputarán este domingo, también de madrugada, pero alguno como Mohamed Katir sufrió más de lo necesario. El murciano se enredó en la recta final, le fallaron las fuerzas en un grupo demasiado comprimido y acabó entrando de forma directa con el peor tiempo de todos los participantes. Una décima le separó de la eliminación. Ignacio Fontes, séptimo en su serie, entró por tiempos con 3:36.69. El más solvente fue el vigente campeón nacional, Mario García Romo, quinto en su serie, la de Jakob Ingebrigtsen, y controlando sin problemas su pase. El portento noruego tampoco sufrió para avanzar en una ronda que terminó con el australiano Stewart McSweyn como el más rápido de todos los participantes (3:34.91).

Mohamed Katir llega a meta en su serie del 1.500 AFP

Alegría también en el 1.500 femenino, donde Marta Pérez logró clasificarse para la final por tiempos después de ser séptima en su semifinal. La soriana ya estuvo en la final de Tokio 2020, donde acabó novena. «Es increíble. Sabía que tenía que mantener mi séptima posición o de lo contrario no importaría mi tiempo», dijo Pérez en la zona mixta, al acabar la carrera. «En comparación con la primera ronda, Me posicioné mejor. Fue una semifinal difícil, con grandes nombres.Me esforcé mucho en los últimos 400 metros para mantener mi posición y tratar de no ser superada. Estoy feliz de estar en la final, pero lucharé por más. Un día de descanso me vendrá muy bien».

Sin opción para Maribel Pérez

El 11.30 de Maribel Pérez en las series del 100 femenino dejó a la sevillana sin opciones de clasificarse para las semifinales. No tuvo una buena salida y lo acabó pagando con una quinta plaza en su serie, insuficiente para clasificarse por puestos.

En la lucha entre las favoritas las jamaicanas pasaron de puntillas, sin alardes. La británica Dina Asher-Smith firmó el mejor tiempo de las clasificadas con 10.84.