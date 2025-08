Norris aprieta el Mundial y Alonso, 5º, logra su mejor resultado del año

Gran carrera de Lando Norris que, con su victoria, logró apretar el Mundial y marcharse al parón de verano con solo nieve puntos por debajo de Oscar Piastri. El líder del Mundial, se vio superado por su compañero en McLaren. George Russell completó el podio ... después de que Charles Leclerc no pudiera hacer buena la pole y se desfondara a mitrad de carrera tras mantener una buena pelea con los McLaren. Fernando Alonso realizó su carrera y acabó quinto, en la misma posición en la que empezó. sufriño más Carlos Sainz, que terminó en 14º puesto.

Se le complicó la carrera a Norris desde el principio. Mala salida del británico o excelente salida de Fernando Alonso y Russell, según se mire. El asturiano le ganó el interior al McLaren y se colocaba cuarto, por detrás del Mercedes. Leclerc defendió la pole como un jabato y Piastri le siguió la estela. Verstappen, que salía octavo comenzó de mostrar la potencia de su Red Bull. adelantó Stroll mientras que Norris rebasaba a Alonbso. El español sabía que no era su pelea y no puso oposición, prefirió gestionar gomas. Sainz también remontaba y se ponía 12º, por detrás de Hadjar. Hamilton, hundido el sábado tras no superar la Q1, seguía en la zona trasera del grupo

A partir de la décima vuelta comenzó una carrera con los cuatro primeros pilotos (Leclerc, Piastri, Russell y Norris), que estaban en seis segundos, y el resto, un tren encabezado por Fernando Alonso, perseguido por Bortoleto y Verstappen. Sobre la vuelta 15 comenzaron las paradas los monoplazas que habían decidido una estrategia a dos paradas. Alonso iba marcando vueltas rápidas y Sainz entraba en boxes. Buena parada de Carlos que salía 17º, por delante de Albon y con pretensiones de lanzar undercuts (estrategia de carrera donde un piloto entra a boxes para cambiar neumáticos antes que su rival directo, con el objetivo de ganar la posición aprovechando el mejor rendimiento de los neumáticos nuevos).

Lanzaba el ataque Piastri en la vuelta 19 y entraba en box para tratar de adelantar a Leclerc. Buena parada del australiano, que salía quinto por delante de Bortoleto. Respondía el monegasco, que pudo salir por delante del McLaren pero por detrás de Alonso, que aún no había hecho su parada. a punto estuvieron de tocarse Verstappen y Hamilton en la vuelta 30. No cubrió bien el inglés el interior y el neerlandés se le echó encima. Hamilton prefirió apartar su Ferrari para evitar un impacto. Avanzaba la carrera y las posiciones se definían. alonso se afianzaba en la sexta plaza, por detrás de Verstappen. Lideraba Piatri, seguido por Norris. Los dos McLaren delante, con Leclerc en el podio.

McLaren paraba a Piastri, al que no le importaba lo que hiciera Leclerc. Su rival lo tiene en casa y es Norris. Lideraba el británico, a falta de 24 vueltas, que necesitaba ganar para recortar puntos en el Mundial. Un parada de Verstappen permitía a Alonso ascender a la quinta plaza. Piastri se lanzaba a por Leclerc. Sufría el monegasco, que se vio superado sin esfuerzo por el australiano. Piastri se iba a por Norris con 19 giros por delante, mientras Leclerc se quejaba y advertía que el monoplaza era inconducible. «Así no creo que lleguemos al podio», lamentaba el piloto de Ferrari. Russell olió la sangre y poco a poco le iba recortando tiempo. Y el Mercedes se puso por delante.

Faltaban cinco vueltas y comenzó la pelea entre los dos McLaren. Alonso se mantenía quinto y Sainz adelantaba a Ocon para ser 14º. Leclerc tiraba la toalla, viendo que Russell le quitaba el podio. Norris pendiente del retrovisor para seguir vivo en el campeonato y poder irse de vacaciones a solo 9 puntos de Piastri. No se lo iba a poner fácil Piastri, que iba a intentarlo, pero el británico cerraba bien la puerta y aguantó hasta el final.