Fórmula 1 Drama para Hamilton, pole para Vettel El piloto germano saldrá por delante de Bottas y Raikkonen, mientras que el británico arrancará decimo cuarto. Sainz partirá octavo y Alonso undécimo

Sergi Font

Actualizado: 21/07/2018 16:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Gran Premio de Alemania

Todo a favor para que Sebastian Vettel pueda dar un nuevo paso hacia su quinto título en F1 tras su sufrida pole y, sobre todo, el batacazo de Lewis Hamilton, al que un fallo hidráulico le obligará a salir en las últimas posiciones. «Quiero agradecer a los aficionados porque es bonito ver cómo muestran su apoyo. Pensé desde la Q1 que lo podía hacer pero al final hay que hacerlo. En la última vuelta he podido conseguirlo. Aún estoy lleno de adrenalina», ha explicado el piloto alemán. Bottas ha dicho que «ha sido una vuelta muy bueno pero no he podido dar más. Habrá que esperar a mañana. Empezaremos con los mismos neumáticos y ya veremos cómo va en carrera», ha apuntado tras quedar segundo en los últimos segundos.

Sin duda una de las noticias más destacadas de la calificación fue el tropiezo de Lewis Hamilton, que ve cómo se complican sus intenciones de dar caza a Vettel en Alemania. El piloto británico que pretendía celebrar su renovación con Mercedes, se quedó fuera de la clasificación y saldrá el décimo cuarto, con los riesgos de colisión que comporta en su intención de adelantar para remontar posiciones. Estaba en la Q1 cuando reportaba problemas en el cambio, tal vez por los botes que dio su coche sobre el piano algunas vueltas anteriores. Desde boxes le pidieron que detuviera el coche de forma urgente. «No hay presión hidráulica ponemos la unidad de potencia en riesgo», le decían por radio a Hamilton.

Ahora Hamilton necesitará de la ayuda de Bottas en la carrera de mañana. El finlandés estuvo a punto de lograr la pole pero Vettel se la arrebató segundos después, en la última vuelta. No será la primera vez que sale tan retrasado. Ya en Silverstone, tras el toque que se dio con Raikkonen en salida, acabó último. Ha sido un gran golpe para Mercedes. La imagen de Hamilton apoyado sobre el morro de su monoplaza, totalmente desolado, será una de las imágenes de este Gran Premio de Alemania y, quien sabe, si del Mundial. El británico gana la posición de Ricciardo, que fue penalizado por cambios en el motor de su Red Bull. El piloto estaba hundido: «Espero que sea una carrera muy dura porque no se puede adelantar como hice en Silverston. Estoy bien, ya lo he superado otras veces. Solo puedo mirar hacia adelante. Ha fallado el sistema hidráulico y he perdido la dirección».

Carlos Sainz acabó octavo y saldrá por detrás de Vettel, Bottas, Raikkonen, Verstappen, Magnussen, Grosjean y Hulkenberg.

Por su parte, Fernando Alonso fue eliminado en la segunda ronda y partirá en el puesto once de la parrilla tras ser cortado por 45 milésimas. Esta manga fue interrumpida de forma momentánea cuando faltaban poco menos de 7 minutos para su finalización debido a una salida de pista de Marcus Ericsson. El danés arrastró una gran cantidad de grava que obligó a dirección de carrera a detener la sesión para que la zona fuera limpiada. El asturiano estaba satisfecho por la clasificación: «La posicion es muy buena, lógicamente beneficiados por Hamilton y Ricciardo que no pudieron salir, si no habríamos estado el trece, la posición típica así que hemos aprovechado la oportunidad». Y añadió: «Salimos en nuestra pole position del grupo medio el 11º, con los neumáticos que queramos y nuevos. Hemos visto algo de blistering en algunos equipos así que mañana la posibilidad de puntos está ahí y la aprovecharemos». Y concluyó: «Nosotros no tuvimos problemas ayer, así que toquemos madera con que mañana no los tengamos tampoco. En Austria fue la última carrera con problemas de "blistering" fuimos uno de los equipos que salimos beneficiados. Así que tenemos una buena posición, estamos cerquita de los puntos y con una buena salida y esperemos que con mejor estrategia en los neumáticos y menos blister coger algún puntillo».

Vettel saldrá desde la primera posición en su casa, en el circuito de Hockenheim, superando a los finlandeses Valteri Bottas (Mercedes) y a su compañero de equipo Kimi Räikönen que ocuparán, respectivamente, el segundo y tercer lugar en la parrilla de salida.

Ambos aprovecharon la sanción por el cambio el motor del australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), que saldrá último desde el 'pit lane', y el fallo hidráulico del inglés Lewis Hamilton (Mercedes) que le impidió correr en la Q2 y partirá desde la 14ª plaza.

Por su parte, Carlos Sainz cumplió su promesa de los entrenamientos libres señalando que esperaba estar entre los «10 primeros», alcanzado finalmente la octava plaza con un tiempo de 1:12:692 en la Q3. Mientras que Fernando Alonso comenzará en la undécima posición tras no superar el crono de la Q2 con 1:13:614.