Fórmula 1 - GP de Sakhir La mala suerte se ceba con Russell y Sainz acaricia el podio Un error de sus mecánicos y un pinchazo abortaron su victoria tras ridiculizar a Bottas sobre la pista

Sergi Font Actualizado: 06/12/2020 20:46h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Carlos Sainz se quedó a un paso del podio en una carrera que ganó Sergio Pérez y que estuvo marcada por la mala suerte de George Russell, que demostró su calidad con el coche de Hamilton y ridiculizó a Valtteri Bottas sobre la pista. Primero le rebasó en la salida y posteriormente le adelantó de forma espectacular en el tramo final de la carrera. El británico no ganó la carrera por culpa de un error de sus mecánicos y de un pinchazo cuando acariciaba el triunfo pero se ganó el respeto del paddock y pone en un brete a su compañero de Mercedes, al que la pole lograda el sábado no le sirvió de nada. De hecho, Russell acabó noveno por detrás del finlandés. Ocon y Stroll acompañaron a Pérez en el cajón, mientras que Carlos Sainz le faltaron algunos metros más para poder desbancar al piloto de Racing Point.

Espectacular salida de George Russell y Carlos Sainz en unos primeros metros accidentados. Mientras el británico superaba a Valtteri Bottas, que partía desde la pole, el madrileño aprovechaba un incidente entre Pérez, Verstappen y Leclerc para colocarse tercero poco antes de que irrumpiese en pista el coche de seguridad. El Red Bull y el Ferrari se quedaron fuera de carrera en la primer curva mientras que el Racing Point del mexicano pudo llegar a boxes y regresar a la carrera, aunque en última posición. Se sentía cómodo Russell, sabiendo que tenía una oportunidad única para demostrar que merece quedarse el volante de Mercedes en propiedad. Hay cosas que no cambian y es que con Hamilton en el asfalto o desde el salón de su casa, su monoplaza sigue luciendo en primer puesto de carrera coleccionando vueltas rápidas. Sainz, por su parte, trataba de asaltar la segunda plaza y logró adelantar a Bottas en el séptimo giro, en cuanto se fue el coche de seguridad, aunque se iba largo y el finés recuperaba el puesto.

A falta de 31 vueltas empezó a jugarse Sainz el podio. Entró cambiar gomas (el madrileño fue a dos paradas, lo que le obligaba a adelantar) y salió po detrás de Pérez, Ocon, Stroll y Albon. Todos peleaban por el subir al cajón, conscientes que solo una desgracia podría liberar una de las dos plazas que suelen tener aseguradas Mercedes. Y esa desgracia pasó, cuando Bottas estuvo 27,4 segundos parado por un problema en el cambio de neumáticos y posteriormente tuvo que volver a entrar Russell al haberle montado gomas equivocadas. Error garrafal de Mercedes que arruinó la carrera de sus dos pilotos mandándolos por detrás de Pérez, Ocon y Stroll. Faltaban 23 giros y cambiaba completamente el panorama, aunque la potencia de los monoplazas de la flecha plateada debería darles para adelantar a todos los que andaban por delante, con ruedas muy desgastadas.

Y Russell lo hizo. Se merendó a Bottas y le bastaron un par de vueltas para pasar como una exhalación a Stroll y a Ocon. Solo tenía a Checo Pérez por delante a falta de doce vueltas mientras Bottas se frotaba los ojos, sabiendo que esta carrera podía marcar un antes y un después en el panorama de la Fórmula Uno esta próxima temporada. La depresión de Bottas se consumó con el adelantamiento de Carlos Sainz. La mala suerte se cebó con Russell cuando estaba a punto de coronarse. Un pinchazo le obligó a pasar por boxes de nuevo y le puso la victoria en bandeja a Pérez. «No tengo palabras, espero no estar soñando. Esperaba tanto este momento. Me ha llevado diez años. No sé qué decir. Después de la primera vuelta la carrera estaba perdida pero lo hemos conseguido», explicaba emocionado Pérez