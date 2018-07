La escudería McLaren-Renault agasajó este domingo a su piloto español Fernando Alonso -doble campeón del mundo de Fórmula Uno- con una pequeña fiesta, con motivo de su trigésimo séptimo cumpleaños, que tuvo lugar en el garaje del equipo en el circuito de Hungaroring, sede del Gran Premio de Hungría.

