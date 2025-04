Carlos Sainz: «Siento que el público está deseando que gane»

En una sala del karting que regenta su padre en el polígono chic de Las Rozas, Carlos Sainz (Madrid, 25 años) demuestra que se ha despojado del apéndice de junior que acompañaba a su primer apellido. Es un piloto cuajado en la Fórmula 1, que lidera a la segunda mejor escudería de la historia (McLaren) y que luce como trofeo en 2019 su primer podio. Una conquista con suspense en Brasil que ha reafirmado al español como estandarte de un deporte que hizo muy grande su antecesor e ídolo, Fernando Alonso. Sainz maneja a su antojo una entretenida matinal con carreras de karts, ágape navideño y ronda de cervezas Estrella Galicia, su patrocinador personal. Ya no parece el muchacho educado, precavido y reservado que llegó de puntillas hace cinco años a la Fórmula 1. Ahora lleva la voz cantante ante la prensa, dirige el acto micrófono en mano y se gusta tomando el pelo al personal. En la charla con ABC se muestra suelto y preciso en el análisis y los comentarios.

—Un buen año para usted.

—Sí, así lo podemos calificar. Me he encontrado muy a gusto con el coche, con el equipo, con mis sensaciones de pilotaje. Obviamente hay tres escuderías que nos superan (Mercedes, Ferrari y Red Bull), pero entiendo que las diferencias ya no son tan exageradas como antes.

—¿Se puede considerar que ha pasado de secundario a protagonista?

—Hemos tenido más protagonismo en la pista, que es lo que buscamos. No hay que olvidar que McLaren es el segundo mejor equipo de la historia por resultados y lo normal es progresar por el potencial que tenemos en la fábrica. Veníamos de unos años malos y creo que hemos reencontrado el camino. He podido ayudar al equipo, McLaren es una organización ambiciosa, que quiere ganar siempre, y me siento orgulloso de liderar este proyecto.

—Cinco años en la F1. ¿Diría que, como el refrán, es lento pero seguro?

—No soy lento, nunca lo he sido. Soy rápido...

—Como que ha necesitado cocción hasta llegar a los resultados...

—Sí, sí, pero me gusta hacer las cosas rápidas, que las situaciones progresen a buena velocidad. Lo que tengo ahora es más visibilidad en las carreras porque se han hecho las cosas bien y estamos en la pelea.

—¿Le hizo daño Verstappen en su período en Toro Rosso?

—No. Al revés, nos ayudamos mutuamente. Me favoreció muchísimo competir contra un talento como él. Le pude dominar en algunas carreras, en clasificaciones. Los éxitos de Max dan más realce a lo que hicimos en Toro Rosso. La competencia fue sana.

—¿Cómo se sintió en Renault?

—Nunca me sentí cómodo con aquel coche, para qué le voy a engañar. Fue una temporada muy complicada, porque nunca estuve a gusto. Nada que reprochar a Renault ni ellos a mí, porque lo di todo, pero pasé dificultades.

—¿No siente resquemor por la salida del emporio Red Bull?

—Ninguno porque fue algo natural, tenía que llegar. No hubo ruptura traumática. Debía salir de Red Bull, porque, sin menospreciar a Toro Rosso, cuya labor es formativa, sentía que tenía que irme.

—¿Qué ha encontrado en McLaren?

—Muchas ganas, ambición, gente muy profesional, totalmente capacitada para liderar en la Fórmula 1. Hay que tener paciencia porque, no sé cuándo, las victorias tienen que llegar. McLaren tiene el potencial para conseguirlo.

—En su faceta personal, ¿es más audaz y menos cauteloso?

—Tampoco. Supongo que si me lo pregunta es porque le he dado esa impresión, pero nunca he sido una persona cautelosa. No me gusta que las situaciones se bloqueen, sino que avancen.

—Hubo gente que l e pidió destellos de calidad para convencer a los jefes de equipo. ¿Cree que los ha ofrecido?

—Pues no sé, habría que preguntarle a Zak Brown (el patrón de McLaren)... Destacaría las salidas. Cada vez que he tenido la ocasión de pasar a un Ferrari, un Mercedes o un Red Bull, lo he hecho sin dudar.

—Termina la temporada muy valorado por sus jefes.

—Ha sido un año de reafirmación y progresión, es cierto. He tenido la ayuda de una escudería fantástica.

—¿Cómo soporta el peso de la Fórmula 1 en España, el tremendo legado de Fernando Alonso?

—Lo llevo bien. No siento ningún peso extra en la mochila. La dimensión de Fernando es inmensa. Él ha sido un gigante y no percibo una presión añadida por ser el único representante español.

—¿Se cansó de que le preguntaran siempre por Alonso?

—Nunca me he cansado, al revés. Para mí es un orgullo haber coincidido con él y no creo que me pueda llegar a cansar. Es un referente para mí, un ídolo, y le estoy eternamente agradecido. En su momento contesté lo que debía contestar sobre Fernando.

—¿Y se cansó de que le preguntaran por su padre?

—Tampoco. Cuando era pequeño, he de reconocer que no me gustaba que me comparasen con él porque es imposible equiparar a un campeón de rallys con un joven que quiere ser piloto de Fórmula 1.

—¿Hizo un pacto con su padre para que no ejerciese de tal en la F1?

—No, no hice ningún pacto. Sucede que he crecido como hombre y como piloto y llegas a la conclusión de que no necesitas la figura de un padre ejerciendo como tal en todos los circuitos. A mi padre le gusta la Fórmula 1 y viene a las carreras que le apetecen.

—Su podio con suspense en Brasil generó en España una oleada de expectación en las audiencias de internet. En ese intervalo de espera se detectó un interés por su figura...

—¿Ah sí? No lo había analizado desde ese punto de vista. Me satisface pensar que las estadísticas de audiencia subieron esperando mi podio. Fue todo peculiar, la verdad, y cada día que pasa lo recuerdo con más felicidad.

—La gente le está esperando...

—Sí, así lo siento. El público tiene ganas de reengancharse a la Fórmula 1, lo percibo en la calle, cada vez me reconoce más gente, se me acercan muchos chavales y me animan, me dicen que están conmigo. Los aficionados que se perdieron por el camino quieren volver a disfrutar de este deporte. Siento que el público está deseando que gane, y ese es uno de mis objetivos. No solo ganar carreras, espero que podamos soñar con ganar un título mundial.

—¿No le perjudica que la televisión de la Fórmula 1 sea de pago?

—No sé si me perjudica, pero sé que no me beneficia. Los periodistas de Movistar hacen un trabajo excelente, pero la realidad de nuestros días es que casi toda la televisión es de pago. Netflix, Amazon y otras plataformas... El mundo de la televisión ha evolucionado y se ha perdido esa tradición que existía con Fernando, poner la televisión en abierto los domingos a la hora de la comida para ver las carreras de Fórmula 1. Hay que pagar, a nadie le gusta, pero es lo que toca.

—¿Cómo es su vida en Londres?

—Vivo al oeste de Londres en un apartamento en una zona de casitas bajas, cerca del aeropuerto de Heathrow y cerca de la fábrica de McLaren en Woking. Sé que soy el único piloto de la Fórmula 1 que ha cambiado su residencia para estar al lado de la sede del equipo. Voy de lunes a viernes a Woking, al simulador, a las reuniones, etc. Termino la semana muy satisfecho, porque siento que lo doy todo para favorecer la evolución del equipo.

—¿Cómo afecta el Brexit a McLaren en particular y a la Fórmula 1 en general?

—No le voy a engañar, sí que afecta. Veo al personal del equipo muy preocupado por el Brexit, son los que más viajan y a los que más afectaría. No sabemos en qué condiciones se va a producir el Brexit y es normal que haya inquietud en los profesionales de la Fórmula 1 porque la mayoría de las sedes de las escuderías están en Inglaterra.

—¿Cómo surgió ese apodo que le han colgado de «Smooth Operator»? ¿Ya sabe quién es Sade?

—Sí, sí, he investigado y he conocido a Sade a través de un viaje en el tiempo. Una artista fantástica, ¿no es así? Lo de «Smooth Operator» creo que fue en Inglaterra, se me pegó esa canción en un gran premio en el que estuve escuchándola constantemente, en el hotel, en la radio, en el circuito. Y ahora la cantamos en el equipo como si fuera un himno.

—Los pilotos suelen crecer con un motor en el cerebro. ¿Tiene inquietudes más allá de las válvulas y las ruedas?

—A mí me interesa casi todo. Me interesa mucho el deporte en general, el español en particular. Me gustan casi todas las disciplinas, aunque me decanto por el golf, el tenis con mi ídolo Rafael Nadal, y en el fútbol me gusta que gane el Real Madrid. Sigo atentamente la política y, en estos tiempos, la situación que se da en Cataluña. Me interesa la economía, sus fluctuaciones. Planifico actividades de ocio con mis amigos y, por encima de todo, me gusta estar con la familia.

«Quiero lo mejor para Cataluña desde la unidad de España En abril del año pasado, el circuito catalán de Montmeló vivió una escena simbólica en la conclusión del Gran Premio de España. Fernando Alonso y Carlos Sainz escalaron a un promontorio y se enfundaron en la bandera española, siete meses después de la declaración unilateral de independencia promovida por los separatistas. —¿Cómo percibe el conflicto de Cataluña? —Con mucha preocupación y tristeza, como cualquier español. Me encantaría que se pudiera resolver cuanto antes para que no se radicalizaran más las posturas. Hay que hacer una llamada a los políticos para que pongan todo de su parte en arreglar este problema que divide a los españoles. Se ha ido haciendo una bola de nieve en los últimos veinte años y cada vez se ve más difícil la salida. No veo que se rebaje la tensión, al revés, creo que cada vez se acentúan las posiciones más extremistas. Como español, quiero lo mejor para Cataluña siempre desde la unidad de España. —Desde su posición de viajero perpetuo por el mundo, ¿cómo cree que nos ven a los españoles? ¿No nos quejamos demasiado de nosotros mismos? —Estoy completamente de acuerdo. Los españoles tendemos a ser mártires. Nos fustigamos demasiado. Nos gusta discutir entre nosotros en vez de llegar a acuerdos, nos vemos nosotros mismos con cierto pesimismo. Y desde el extranjero nos ven de otra manera. Somos un país extraordinario, referentes mundiales en turismo, hostelería, gastronomía, arte, cultura, también en deporte. Los ingleses están deseando venir a España para convivir con nosotros. Cuando viajas se te abre la mente. Claro que hay paro, situaciones desfavorables para mucha gente, pero deberíamos creer más en nosotros y pensar que tenemos un país estupendo.