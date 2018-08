Vuelta a España Valverde da el primer golpe en la Vuelta El murciano gana en la meta del «Caminito del Rey» exhibiendo un gran estado de forma. Kwiatkowski, nuevo líder

Alejandro Valverde se ha impuesto en la segunda etapa de la Vuelta España tras superar a Kwiatkowski, nuevo líder, en un cerrado esprint en la meta situada en el «Caminito del Rey» de Málaga.

El murciano exhibió un gran estado de forma en este final en alto, el primero de la ronda española, que descartó ya a alguno de los favoritos. Con el triunfo, Valverde muestra que su preparación para el Mundial va por buen camino.

"Ha sido una victoria espectacular y estoy muy contento. He atacado de lejos, he acelerado mucho y he podido ganar. Sabíamos que yo estaba bien y se ha confirmado", dijo el murciano.

Valverde se mostró muy feliz por un triunfo con el que aseguró tiene "salvado ya el 80 por ciento de la Vuelta". "De momento es la primera victoria y ya veremos. Con esto ya he salvado el 80 por ciento de la Vuelta para mí. Vamos a ver, pero ya llevo una", se felicitó el de Las Lumbreras.