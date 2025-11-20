baloncesto / euroliga
Real Madrid - Zalgiris Kaunas, estadísticas del partido
Consulta todos los números del encuentro correspondiente a la jornada 12 de la Euroliga de baloncesto
Equipos
RMC
Zalgiris
Tiros de 2
29 Intentos 16
16 Canastas 10
55.17 % Aciertos 62.50
Tiros de 3
4 Intentos 17
0 Canastas 5
0.00 %Aciertos 29.41
Tiros libres
13 Intentos 10
12 Canastas 7
92.31 %Aciertos 70.00
Rebotes
16 Total 13
3 Ofensivos 1
13 Defensivos 12
Tapones
0 Realizados 1
0 Recibidos 3
6 Asistencias 10
6 Pérdidas 5
5 Recuperaciones 5
Jugadores
|Real Madrid
|MJ
|PTOS
|T2
|T3
|TL
|FC
|FR
|REB
|AS
|BP
|BR
|TAP
|VAL
|7 Facundo Campazzo
|11
|12
|4 / 6
|0 / 1
|4 / 4
|2
|2
|2
|3
|0
|1
|0
|15
|0 T. Lyles
|15
|8
|3 / 5
|0 / 0
|2 / 2
|1
|3
|3
|0
|1
|0
|0
|10
|1 David Kramer
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6 Alberto Abalde
|7
|3
|1 / 1
|0 / 0
|1 / 2
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|8 Chuma Okeke
|5
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|12 Theo Maledon
|8
|9
|3 / 4
|0 / 1
|3 / 3
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|10
|24 Andres Rafael Feliz Sarita
|6
|0
|0 / 2
|0 / 0
|0 / 0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|0
|2
|9 Gabriele Procida
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23 Sergio Llull
|6
|2
|1 / 3
|0 / 0
|0 / 0
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|-1
|11 Mario Hezonja
|10
|2
|1 / 2
|0 / 1
|0 / 0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|-1
|14 Gabriel Deck
|10
|0
|0 / 0
|0 / 1
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|13 Izan Almansa
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16 Usman Garuba
|6
|2
|1 / 2
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|2
|22 Walter Samuel Tavares
|13
|6
|2 / 4
|0 / 0
|2 / 2
|1
|2
|6
|0
|2
|0
|3
|12
Los mejores
|Zalgiris
|MJ
|PTOS
|T2
|T3
|TL
|FC
|FR
|REB
|AS
|BP
|BR
|TAP
|VAL
|1 Nigel Williams-Goss
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3 Sylvain Francisco
|11
|11
|1 / 3
|2 / 4
|3 / 3
|2
|3
|1
|4
|3
|1
|0
|10
|8 Ignas Brazdeikis
|6
|6
|2 / 4
|0 / 0
|2 / 2
|2
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|2
|7 Moses Wright
|11
|4
|2 / 3
|0 / 1
|0 / 0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|9 Dovydas Giedraitis
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12 Maodo Lo
|11
|1
|0 / 0
|0 / 2
|1 / 2
|1
|2
|1
|4
|0
|2
|0
|6
|17 Mantas Rubstavicius
|2
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|51 Arnas Butkevicius
|3
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|91 Deividas Sirvydis
|12
|0
|0 / 0
|0 / 2
|0 / 0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|92 Edgaras Ulanovas
|13
|0
|0 / 0
|0 / 3
|0 / 0
|0
|1
|2
|0
|0
|1
|0
|1
|14 Dustin Sleva
|7
|8
|1 / 1
|2 / 3
|0 / 0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|7
|15 Laurynas Birutis
|8
|4
|2 / 3
|0 / 0
|0 / 0
|1
|0
|3
|1
|1
|1
|0
|5
|Puntos
|Facundo Campazzo
|Real Madrid
|12
|Sylvain Francisco
|Zalgiris
|11
|Theo Maledon
|Real Madrid
|9
|Dustin Sleva
|Zalgiris
|8
|Faltas cometidas
|Facundo Campazzo
|Real Madrid
|2
|Sergio Llull Melia
|Real Madrid
|2
|Sylvain Francisco
|Zalgiris
|2
|Ignas Brazdeikis
|Zalgiris
|2
|Rebotes ofensivos
|Walter Samuel Tavares
|Real Madrid
|1
|Maodo Lo
|Zalgiris
|1
|T. Lyles
|Real Madrid
|1
|Usman Garuba
|Real Madrid
|1
|Rebotes defensivos
|Walter Samuel Tavares
|Real Madrid
|5
|Laurynas Birutis
|Zalgiris
|3
|Edgaras Ulanovas
|Zalgiris
|2
|T. Lyles
|Real Madrid
|2
|Asistencias
|Sylvain Francisco
|Zalgiris
|4
|Maodo Lo
|Zalgiris
|4
|Facundo Campazzo
|Real Madrid
|3
|Theo Maledon
|Real Madrid
|1
Artículo solo para suscriptores
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete