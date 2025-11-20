Suscribete a
Real Madrid
44
43
3º cuarto
Zalgiris
  • 1º Cuarto: 22-16
  • 2º Cuarto: 21-21
  • 3º Cuarto: 1-6

Euroliga. Jueves 20/11 20:45h. Estadio Movistar Arena.

baloncesto / euroliga

Real Madrid - Zalgiris Kaunas, estadísticas del partido

Consulta todos los números del encuentro correspondiente a la jornada 12 de la Euroliga de baloncesto

Equipos

Real Madrid RMC
Zalgiris Zalgiris
Tiros de 2
29 Intentos 16
16 Canastas 10
55.17 % Aciertos 62.50
Tiros de 3
4 Intentos 17
0 Canastas 5
0.00 %Aciertos 29.41
Tiros libres
13 Intentos 10
12 Canastas 7
92.31 %Aciertos 70.00
Rebotes
16 Total 13
3 Ofensivos 1
13 Defensivos 12
Tapones
0 Realizados 1
0 Recibidos 3
6 Asistencias 10
6 Pérdidas 5
5 Recuperaciones 5
Jugadores
Real MadridMJPTOSVAL
7 Facundo Campazzo111215
0 T. Lyles15810
1 David Kramer000
6 Alberto Abalde733
8 Chuma Okeke50-1
12 Theo Maledon8910
24 Andres Rafael Feliz Sarita602
9 Gabriele Procida000
23 Sergio Llull62-1
11 Mario Hezonja102-1
14 Gabriel Deck100-1
13 Izan Almansa000
16 Usman Garuba622
22 Walter Samuel Tavares13612
ZalgirisMJPTOSVAL
1 Nigel Williams-Goss000
3 Sylvain Francisco111110
8 Ignas Brazdeikis662
7 Moses Wright1141
9 Dovydas Giedraitis000
12 Maodo Lo1116
17 Mantas Rubstavicius201
51 Arnas Butkevicius300
91 Deividas Sirvydis120-1
92 Edgaras Ulanovas1301
14 Dustin Sleva787
15 Laurynas Birutis845
Los mejores
Puntos
Facundo CampazzoReal Madrid12
Sylvain FranciscoZalgiris11
Theo MaledonReal Madrid9
Dustin SlevaZalgiris8
Faltas cometidas
Facundo CampazzoReal Madrid2
Sergio Llull MeliaReal Madrid2
Sylvain FranciscoZalgiris2
Ignas BrazdeikisZalgiris2
Rebotes ofensivos
Walter Samuel TavaresReal Madrid1
Maodo LoZalgiris1
T. LylesReal Madrid1
Usman GarubaReal Madrid1
Rebotes defensivos
Walter Samuel TavaresReal Madrid5
Laurynas BirutisZalgiris3
Edgaras UlanovasZalgiris2
T. LylesReal Madrid2
Asistencias
Sylvain FranciscoZalgiris4
Maodo LoZalgiris4
Facundo CampazzoReal Madrid3
Theo MaledonReal Madrid1
