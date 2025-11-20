Suscribete a
Un imparable Maledon acaba con la bravura del Zalgiris

El francés firma su mejor partido de blanco para acabar con los lituanos (100-99)

Pablo Lodeiro

Necesitó el Real Madrid de todo su arsenal para acabar con el Zalgiris Kaunas (100-99), gran revelación de la campaña continental. Los bálticos, gracias a la brillantez de Francisco y a la exhibición en el poste de Tubelis, se convirtieron en ... un ente inquebrantable que estuvo a punto de desquiciar a los blancos. Su futuro pareció muy negro hasta la aparición estelar de Maledon, que en el ecuador del último cuarto, apoyado por Campazzo, enlazó varias acciones de mucho mérito para, así, acabar con la bravura báltica y regalar a los suyos una necesitada victoria con la que escalar en la clasificación.

