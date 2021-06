Lebron insinúa que no irá a los Juegos Olímpicos

Noche negra para Lebron James, que se quedó por primera vez en su carrera fuera de los playoffs en la primera ronda, tras caer los Lakers eliminados por los Suns (2-4) en la serie. Un palo para el mejor jugador de la NBA, pero no el único. James dejó entrever que este verano lo dedicará a descansar y a promocionar su película Space Jam 2: A New Legacy, la secuela del largometraje (1996) que tan popular hizo hace 25 años Michael Jordan, cuyo estreno está fechado para mediados de julio.

"Nah, I think I'm gonna play for the Tune Squad this summer instead of the Olympics."



LeBron had jokes to end his presser 😂 pic.twitter.com/SR7H1fF5cN