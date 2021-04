Baloncesto LaMarcus Aldridge se retira del baloncesto por problemas cardíacos El alapívot, que arrastraba este tipo de dolencias desde su llegada a la NBA, acababa de firmar por los Brooklyn Nets en un último intento de conseguir el título

LaMarcus Aldridge, uno de los mejores alapívots de la última década de la NBA, ha anunciado su retirada del baloncesto profesional a causa de unos problemas cardíacos, los cuales arrastraba desde su llegada a la liga (se le diagnosticó el síndrome de Wolff-Parkinson-White en su debut en la liga en 2006). El tejano había firmado a finales de marzo por los Brooklyn Nets de Haden, Irving y Durant para intentar conseguir el un título que hasta ahora se le había escapado en su dilatada carrera. Al jugador se le detectó una irregularidad en el latido después del partido que jugó contra los Ángeles Lakers el pasado sábado, lo que ha acelerado su adiós al baloncesto.

«Esa noche el ritmo empeoró, lo que hizo que me preocupase aún más. A la mañana siguiente le conté al equipo lo que estaba pasando y estuvieron estupendos llevándome al hospital para que me hicieran un chequeo. Aunque ahora estoy mejor, lo que sentí en mi corazón aquella noche sigue siendo una de las cosas más aterradoras que he experimentado. Dicho todo esto, he tomado la difícil decisión de retirarme de la NBA», explicaba el jugador en un comunicado que ha emitido esta tarde en redes sociales.

Aldridge se marcha de la NBA tras pasar por los Portland Trailblazers, los San Antonio Spurs (donde compartió vestuario con Pau Gasol) y Brooklyn Nets. Ha disputado siete veces el allstar, ha metido 19.951 puntos en 15 años en la liga y ha estado cinco veces en el mejor quinteto de la liga. Su tiro de media distancia y sus coreografías en la zona, objetos de culto para los aficionados del baloncesto.