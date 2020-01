José Manuel Calderón - NBA Kobe Bryant, la leyenda que hacía bromas en español

José Manuel Calderón Actualizado: 28/01/2020 01:20h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando te llega una noticia tan cruel como esta, lo primero que haces es intentar negar lo evidente. Quieres que todo sea una pesadilla. Despertar y que nada haya pasado, pero no siempre es posible. Lloré cuando me enteré de la muerte de Kobe Bryant. Estaba llevando a mi hijo a un cumpleaños y no lo podía creer. Se me saltaron las lágrimas y me invadió una sensación de debilidad, como si se hubiera marchado un familiar. Kobe era un referente para todos los que hemos coincidido con él estos años, un ganador obsesivo, un competidor incesante, y un encanto como persona. Siempre me trataba con mucho respeto, y eso que nunca llegamos a coincidir en un vestuario. Solo nos conocíamos de la cancha, pero eso le valía para ser un tipo especial al que le gustaba bromear en español. Quizá por eso, siempre lo he sentido muy cerca y su adiós me toca más dentro.

En las últimas horas he tenido tiempo de rememorar algunos de los momentos en que coincidimos en una pista de baloncesto, y la verdad es que casi siempre que le he sufrido enfrente he salido perdiendo. Me tocó jugar contra él la noche en la que anotó 81 puntos, y también estuve en el equipo rival en su despedida del baloncesto, cuando sumó sesenta en su último partido. Recuerdo que, en una ocasión, yo estaba haciendo un gran partido contra ellos y en un tiempo muerto Kobe le dijo al entrenador que él se ocupaba de Calderón, para que no anotara más. Esa ansia por ganar a toda costa es parte de su legado, aunque el mayor impacto para mí llegó con su retirada.

La forma en la que afrontó su despedida del baloncesto y cómo encaró el futuro han sido modélicos. Su aceptación de los nuevos objetivos, como padre ejemplar y hombre de negocios, sirven de inspiración para muchas personas, y esa manera de influir en los deportistas y en todos los estamentos de la sociedad es su gran legado. Ahora es momento de rendir tributo a su leyenda. Porque Kobe se ha ido, pero sigue entre nosotros.