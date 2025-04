El Madrid se sube a los cuartos con un recital

Crónica

El mejor Madrid en el peor momento . Cuando más complicada parecía la situación, con bajas, lesiones y ante un rival durísimo, el equipo volvió a dar la cara, como casi siempre en la era Laso . Victoria merecida y contundente de los blancos ante el Fenerbahçe, al que borraron por momentos de la cancha y que les sirve para encargar un billete para cuartos de final . Adiós a las nubes del horizonte, por el que vuelve a salir el sol después de semanas llenas de incertidumbre en la Euroliga. Falta por saber su rival por en la antesala de la Final Four (Armani Milán o Efes), pues depende de los resultados del viernes, pero ya es lo de menos, pues los blancos estarán en los playoffs por novena temporada consecutiva, aunque ahí no podrán contar con Deck , que jugó su último partido y el viernes anunciará su marcha a la NBA.

En Estambul pocos veían ganador al Real Madrid, que ya no mete el miedo de antaño. Ha perdido brillo la plantilla madridista en los últimos años, pero mantiene la esencia . Ese corazón indomable que le ayudó a construir la leyenda en la última década. Sólo así se entiende que a pesar de la marcha de Campazzo o la lesión de Randolph siga siendo un equipo temible a la hora de la verdad, como lo demostró en el Ulker Sports Arena cuando nadie lo esperaba.

No era la primera vez que el Real Madrid se veía frente al abismo con Laso en el banquillo. En 2018, tras un desastroso primer partido de cuartos ante el Panathinaikos, los blancos se levantaron para tumbar al gigante griego y plantarse en una Final Four para lo que no contaban y en la que terminaron por levantar el título. Aquella victoria en Atenas mantuvo el idilio con la Euroliga, torneo en el que los blancos solo han fallado en dos ocasiones en la última década: el temprano adiós en la fase de grupos durante la primera temporada del técnico vasco y la eliminación a manos del Fenerbahçe de manera contundente en cuartos de 2016 . En las demás temporadas siempre pisó la Final Four. Récord impensable cuando aterrizó Laso en el club hace ahora casi diez años.

Desde el primer día, el técnico se encargó en enraizar en el vestuario un sentimiento competitivo que ha sido el germen de los éxitos de todos estos años. Porque ganar es importante, pero eso pasa por dar la cara siempre y eso es lo que hizo ayer el Real Madrid .

Sin Alocén y con Llull entre algodones tras casi dos meses lesionado, el técnico le dio la dirección a Laprovittola, que no falló y ya es noticia. Porque no prometía su pasado como madridista, contra el que se rebeló el argentino para convertirse en un faro inmenso . Luciérnaga que guió a los blancos en el otrora ‘infierno’ turco, que la pandemia ha silenciado haciéndolo menos temible. Daba igual, porque las quince victorias consecutivas con las que llegaba el Fenerbahçe al duelo metían el mismo miedo o más . No le pesaron a Laprovittola, gigante como nunca antes con el escudo madridista. Certero en el lanzamiento y perfecto en la dirección. Una aparición inesperada que dio inicio al festival madridista.

Récord de triples

Su canasta en la primera jugada del partido fue una declaración de intenciones. Por su puntería y porque marcó el camino de la victoria. Un puñal desde la larga distancia que fue la mejor arma del Madrid en Estambul, donde batió su récord de triples (19) en la Euroliga .

A su noche perfecta en el lanzamiento (falló su primer triple mediado el tercer cuarto), sumó diez asistencias , convirtiéndose en un aliado inesperado que impulsó al Madrid como nunca antes. Mandaban los blancos por 16 puntos en el primer cuarto (7-23, min. 8), que fueron 20 antes del descanso. Recital que sólo De Colo y Brown consiguieron mitigar , pero que no le dio al Fenerbahçe más que para ponerse a diez puntos (57-67, min. 30).

En otro momento de la temporada, al Madrid le habría temblado el pulso, pero no era día para fallar. No tan pronto. Por eso, Deck (19 puntos en su último partido con el club) y Causeur (20) se combinaron para fabricar un parcial de 15-0 que dinamitó el partido (57-82, min. 34) y que lanzó un mensaje para navegantes. Para ese rival que aún no conoce y para los que podrían cruzar con ellos más adelante.

Porque el Madrid con menos talento de los últimos años sigue vivo en la Euroliga y vuelve de Estambul con la moral por las nubes y un nuevo ‘fichaje’ . El de un Laprovittola que cargado de confianza puede resultar diferencial como demostró en Turquía. Lo necesita Laso, como a todos los demás, pues solo con la fuerza del colectivo podrá alargar la leyenda con un nuevo título esta temporada.

67 - 93 67 - 93 67 - 93 67 - 93 67 - 93 67 - 93 67 - 93 67 - 93 67 - 93 67 - 90 67 - 90 67 - 90 67 - 87 65 - 87 65 - 87 65 - 87 65 - 85 63 - 85 63 - 85 63 - 85 63 - 85 61 - 85 61 - 82 59 - 82 59 - 82 59 - 82 57 - 82 57 - 79 57 - 78 57 - 78 57 - 78 57 - 78 57 - 78 57 - 78 57 - 78 57 - 78 57 - 75 57 - 75 57 - 75 57 - 75 57 - 74 57 - 74 57 - 74 57 - 74 57 - 74 57 - 74 57 - 74 57 - 72 57 - 72 57 - 72 57 - 70 57 - 70 57 - 70 57 - 67 57 - 67 57 - 67 57 - 67 57 - 67 55 - 67 55 - 67 55 - 67 55 - 67 54 - 67 53 - 67 53 - 67 53 - 67 53 - 66 53 - 66 53 - 66 53 - 63 50 - 63 50 - 63 50 - 61 50 - 61 50 - 61 50 - 61 50 - 61 50 - 61 50 - 61 50 - 58 50 - 58 50 - 58 47 - 58 47 - 58 44 - 58 44 - 58 42 - 58 42 - 58 42 - 58 42 - 56 42 - 56 42 - 56 42 - 56 42 - 56 40 - 56 40 - 53 40 - 53 40 - 53 39 - 53 38 - 53 38 - 53 38 - 51 38 - 51 38 - 50 38 - 49 38 - 49 38 - 49 38 - 49 36 - 49 36 - 49 36 - 49 36 - 49 36 - 49 36 - 49 35 - 49 34 - 49 34 - 49 34 - 46 34 - 46 34 - 46 32 - 46 32 - 46 31 - 46 30 - 46 30 - 46 30 - 44 29 - 44 28 - 44 28 - 44 28 - 44 28 - 44 28 - 44 26 - 44 26 - 41 26 - 41 26 - 41 26 - 41 26 - 38 25 - 38 25 - 38 23 - 38 23 - 38 23 - 38 23 - 38 20 - 38 20 - 38 20 - 38 20 - 35 17 - 35 17 - 35 15 - 35 15 - 35 15 - 35 15 - 33 13 - 33 13 - 33 13 - 30 13 - 30 13 - 27 13 - 27 13 - 25 13 - 25 11 - 25 11 - 23 11 - 23 11 - 23 11 - 23 9 - 23 9 - 23 7 - 23 7 - 20 7 - 20 7 - 20 7 - 18 7 - 18 7 - 18 7 - 18 7 - 18 7 - 15 7 - 15 7 - 15 7 - 15 7 - 15 7 - 15 7 - 12 5 - 12 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 9 5 - 9 5 - 9 5 - 9 5 - 9 5 - 9 5 - 9 4 - 9 4 - 9 4 - 9 4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 - 5 2 - 5 2 - 5 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 1 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Más temas:

Euroliga de baloncesto