Baloncesto La Copa de los 60 millones de euros El Barcelona alcanza el éxito tras haber hecho una inversión gigante en la sección

La apuesta personal (y millonaria) de Bartomeu por el baloncesto, iniciada hace dos años con la llegada de Mirotic, dio ayer por fin sus frutos con el primer título del Barça tras un par de campañas sin alegrías. La Copa del Rey vuelve a teñirse de azulgrana. Felicidad total para una sección plagada de estrellas que no habían conseguido alzarse hasta ahora con ningún trofeo y que miran ya hacia la Euroliga como el gran objetivo de la temporada. Olimpo continental que el club no alcanza desde 2010 y que la inversión de los últimos tiempos ha acercado como nunca.

El dinero no da la felicidad, pero a veces ayuda. Y mucho. Solo así se entiende que el Barcelona haya desembolsado alrededor de 60 millones en salarios desde 2019 para alcanzar la gloria. Gasto que supera al de cualquier otro equipo europeo y que, por ahora, solo le ha servido para reconquistar la Copa y para sentar las bases de un futuro prometedor a corto plazo, ya que es complicado que el equipo actual tenga recorrido más allá del próximo verano. La crisis económica que atraviesa el club pone en peligro la supervivencia de la sección de baloncesto tal y como está diseñada y seguramente el nuevo presidente tenga que llevar a cabo recortes que afectarán a la plantilla, cuyos sueldos superan los 30 millones por año.

Para encontrar el último título de la canasta azulgrana hay que remontarse dos años atrás, también en el WiZink Center. Una Copa que terminó en las vitrinas del Palau con polémica ya que un error arbitral muy grave invalidó el tapón legal de Randolph y terminó dando como buena una canasta de Tomic que no lo era. Coleó aquella jugada durante semanas, pero no cambió el ciclo ganador del baloncesto español, lo que obligó a Bartomeu a redoblar su apuesta por la sección, que ya por entonces era una de las de mayor presupuesto de Europa. Tras la infructuosa llegada de Mirotic, Higgins, Abrines y Davies en 2019, el club tuvo que reforzar el vestuario el pasado verano y lo hizo con Jasikevicius.

El fichaje de Calathes fue la única gran petición de Saras, que en su primera experiencia como técnico fuera de Lituania se ha encontrado en sus manos con un equipo extraordinario. Un conjunto muy nuevo, pues apenas cinco jugadores repiten desde aquel título copero de 2019 (Oriola, Kuric, Hanga, Claver y Smits), lo que explica en buena parte lo que ha sido el Barça en los últimos años.

Desde que el Barça ganó su última Liga Endesa han pasado ya siete años en los que el club ha fichado alrededor de 50 jugadores y en los que se ha gastado más de 180 millones de euros, la mayoría de ellos a fondo perdido ya que hasta ayer solo había sido capaz de ganar dos Copas y una Supercopa en siete años. El título conseguido ayer confirma la superioridad azulgrana esta temporada, en la que han superado al Madrid en tres de los cuatro duelos y en la que dominan la clasificación en solitario de la Euroliga.

Ese es el gran objetivo del equipo, que no levanta la Copa de Europa desde 2010 y que no pisa una Final Four desde 2014.