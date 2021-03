LaLiga Simeone: «Nunca pensamos que iba a ser fácil» El entrenador del Atlético dice que le gusta el VAR «porque el fútbol es más justo»

Entre las muchas virtudes de Simeone sobresale la de ver siempre el vaso medio lleno. Es difícil que el entrenador del Atlético caiga en el victimismo o, peor, en la sombra del aquel «Pupas» que perdía finales y títulos por una suerte de fatalismo indemostrable. El preparador argentino lo ha desterrado del club, tal vez uno de sus mayores conquistas como líder profesional. En el empate a última hora del Real Madrid en el Wanda, el Cholo no se lamentó, sino que destacó el buen tono de su equipo.

En realidad, así fue. Un Atlético dominante que no materializó su gobierno y se fue aplacando por el empuje de su rival. «Los goles marcan los resultados. Ante eso no podemos hacer nada. Sí que estoy muy contento con el trabajo del equipo, hizo un gran partido, estuvo bien jugado. Lo llevamos al lugar que queríamos. Y no queda otra. A seguir, no va a ser fácil y nunca pensamos que lo iba a ser».

Sobre los puntos de vista, Simeone lo tiene claro. «Esto es según del lado que te quieras poner, si el del gol de empate en el 88 en una de las dos acciones que ellos tuvieron peligrosas, o el del partido muy bueno que hicimos en general», dijo para ensalzar su optimismo.

El Madrid reaccionó en el segundo tiempo y el Atlético buscó el contragolpe para sentenciar. Simeone lo vio así: «Ellos han tenido la primera ocasión importante cerca del minuto 80 con la doble parada de Oblak y han sido un equipo con necesidad que ha tenido que dar el máximo y que no recibido ese segundo gol. Ha empatado de forma justa».

Es reiterativo en su mensaje respecto a una palabra que le encanta. Cokntundencia. «La contundencia te genera más tranquilidad. Tuvimos muchas situaciones importantes. Courtois hizo una gran parada sobre Carrasco, la de Correa que dice que no vio porque le iluminó la luz y no pudo resolver. Me gustó el equipo, fue valiente, jugó bien».

«Es siempre el mismo escenario. Cuando no terminas de ponerte en ventaja por más goles, siempre es corto el 1-0 porque puede aparecer la virtud y capacidad del rival, que en todos los equipos españoles las hay, para que te lastimen», analizó.

Y dejó una impresión personal respecto al VAR a propósito de la mano no intencionada de Felipe. «Lo dejamos para los árbitros, la gente del VAR, los que tienen que decidir. También me hablan de una mano de Ramos en Éibar. Lo que me gusta es el VAR. Es más justo. Antes no era penalti, ni fuera de juego... Y era gol. Ahora te dicen, es penalti, es offside... Está mejor».

Por primera vez en mucho tiempo, se separó del «partido a partido». «Queremos mejorar lo de la pasada temporada y en ese camino seguimos», enjuició.