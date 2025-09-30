Suscríbete a
Pellegrini activa el modo rotación en la portería del Betis

El cuerpo técnico busca elevar la competencia entre los guardametas repartiendo su protagonismo en función de los rivales y el rendimiento

El catalán tiene el mejor coeficiente en este arranque de LaLiga y el rinconero apunta a jugar el jueves en Bulgaria

Pau López y Álvaro Valles, durante el entrenamiento del Betis en la ciudad deportiva Luis del Sol
Mateo González

Manuel Pellegrini quiere elevar la competencia en todas las posiciones del equipo y la portería no va a ser menos. La idea del cuerpo técnico verdiblanco es que la rotación sea alta en la plantilla y por ello el protagonismo está tan repartido en ... minutos y titularidades, con oportunidades para prácticamente todos. En esa línea está el baile que están desarrollando Pau López y Álvaro Valles en el inicio de esta temporada. Jugó el catalán los dos primeros partidos, después disputó tres el rinconero (estuvo lesionado el ex del Toluca en dos de ellos) y los tres últimos han sido de nuevo para Pau. La idea es que ahora Valles esté bajo los palos ante el Ludogorets y en el choque contra el Espanyol y ambos lleguen al parón con el mismo número de encuentros: cinco cada uno.

