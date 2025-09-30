Pellegrini activa el modo rotación en la portería del Betis

Manuel Pellegrini quiere elevar la competencia en todas las posiciones del equipo y la portería no va a ser menos. La idea del cuerpo técnico verdiblanco es que la rotación sea alta en la plantilla y por ello el protagonismo está tan repartido en ... minutos y titularidades, con oportunidades para prácticamente todos. En esa línea está el baile que están desarrollando Pau López y Álvaro Valles en el inicio de esta temporada. Jugó el catalán los dos primeros partidos, después disputó tres el rinconero (estuvo lesionado el ex del Toluca en dos de ellos) y los tres últimos han sido de nuevo para Pau. La idea es que ahora Valles esté bajo los palos ante el Ludogorets y en el choque contra el Espanyol y ambos lleguen al parón con el mismo número de encuentros: cinco cada uno.

La gestión con dos porteros de un nivel similar no es fácil en una plantilla dado que no existe el término polivalencia que tan bien le viene a muchos futbolistas en el resto de diez posiciones en el campo. O juega uno o juega otro y en ese sentido quiere Pellegrini mantener la competitividad alta y que tanto Pau como Valles se sientan protagonistas y siempre dispuestos a ser reclamados cuando el equipo los necesite. En esa línea se va a producir el reparto ajustado de tiempos como ya sucedió en la temporada 2021-22 cuando Claudio Bravo y Rui Silva compartieron meta, además del papel secundario que se le dio a Joel Robles, similar al que tendrá Adrián este curso.

En aquella exitosa campaña con Rui y Bravo, el portugués jugó 32 partidos y el chileno, 23, principalmente porque el veterano ex del Manchester City y Barcelona tuvo algunas lesiones musculares que le impidieron cumplir la secuencia de tres o cuatro partidos seguidos que iba dándoles Pellegrini hasta el final del curso. También es cierto que el preparador chileno tenía que decidir en momentos puntuales sobre su preferencia en choques como los derbis o la propia final de Copa y ahí siempre prevalecía el nombre de Bravo. Ahora parece que es Pau el que está por delante de Valles en la idea de Pellegrini, aunque no ha habido aún partidos de este calado en la temporada verdiblanca.

Dato 0,5 goles El mejor promedio de LaLiga Pau López tiene el mejor promedio de goles encajados en LaLiga en este arranque de temporada, dado que sólo ha recibido dos tantos en cuatro partidos. Valles, sin embargo, ha recogido cuatro veces el balón de sus redes en tres encuentros. Ahora tendrá la oportunidad de mejorarlo en los próximos duelos.

En cuanto a los datos puros y duros, Pau López ha protagonizado las dos únicas porterías a cero del Betis en esta campaña (1-0 con el Alavés y 2-0 ante Osasuna) y ha encajado cuatro goles en cinco encuentros, con sólo dos en cuatro en LaLiga, lo que le convierte en el portero con mejor coeficiente de Primera (0,50 tantos por choque). Mientras, Valles ha tenido que recoger cinco veces el balón de sus redes en tres partidos disputados, todos de LaLiga. En cualquier caso, ninguno de los dos se ha destacado por encima de su competencia directa para ser indiscutible en la portería del Betis y si el rinconero ha encajado más tantos, el catalán ha visto cómo la Cartuja murmuraba con su juego con los pies en el duelo ante Osasuna. Pau estuvo de baja por lesión en los choques ante el Celta y Athletic y volvió a la convocatoria pero para estar en el banquillo contra el Levante. Mientras, Adrián, que fue el titular el pasado curso tras la marcha de Rui Silva y quien jugó la final de la Conference, no ha disputado aún ningún minuto y se espera que pueda tener protagonismo cuando arranque la participación bética en la Copa del Rey, con rivales de inferior categoría. El veterano meta canterano es uno de los artífices del buen ambiente de la plantilla por su ascendencia y asunción del puesto, así como por su condición de capitán y conocedor de la casa por sus raíces.

Rotación alta en todos los puestos

Ahora el éxito de la rotación entre Pau y Valles lo irá marcando la temporada. Los porteros, entrenados por Toni Doblas, mantienen muy buena relación y todos conocen el plan diseñado por el cuerpo técnico para que el protagonismo esté equilibrado, con criterios marcados por el rendimiento no sólo en los partidos sino en el día a día y también en función del estilo de juego propio y de los rivales que vayan apareciendo en el calendario heliopolitano.

En todas las posiciones quiere Pellegrini que la competencia sea alta y de ahí que la dirección deportiva tuviera como misión doblar los puestos con jugadores de nivel. En la portería lo tiene garantizado y, además, a coste cero con dos metas que ya estuvieron en la casa pero que han vuelto ya con madurez. Y se está viendo que en otras ubicaciones como los laterales, centro de la defensa, mediocentro o la punta del ataque hay recambios suficientes para no echar de menos a nadie y alcanzar las metas que se proponga el club verdiblanco esta campaña.