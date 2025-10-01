Suscríbete a
Amrabat, estrategia a lo Antony para que siga en el Betis

El club verdiblanco mima al centrocampista con la idea de poder garantizar su continuidad al término de la cesión, que no tiene opción de compra

Amrabat se multiplica y ya suma 12 partidos oficiales en esta temporada

Antony y Amrabat, durante un entrenamiento del Real Betis
Antony y Amrabat, durante un entrenamiento del Real Betis víctor rodríguez
Mateo González

El Betis cerró las últimas horas del mercado de fichajes con una guinda llamada Sofyan Amrabat. El club verdiblanco le dio muchas vueltas a si era necesario contratar a un mediocentro defensivo o no. Se llegó a descartar esa posición en un momento ... dado pero el arranque de temporada hizo que la entidad tuviera que estar pendiente de mejorar esa demarcación. Manuel Pellegrini también lo reclamó y la dirección deportiva se puso manos a la obra para incorporar al internacional marroquí, que puede convertirse en uno de los fichajes de la temporada. Y es que Amrabat ha caído de pie en el vestuario del Betis y Pellegrini le ha dado galones desde el primer minuto. Titular indiscutible y con una jerarquía que es la debilidad del técnico chileno. Su rendimiento decidirá su futuro pero en Heliópolis ya preparan una estrategia tipo Antony para que la opinión del futbolista sea favorable cuando llegue el momento.

