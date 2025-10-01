Amrabat, estrategia a lo Antony para que siga en el Betis

El Betis cerró las últimas horas del mercado de fichajes con una guinda llamada Sofyan Amrabat. El club verdiblanco le dio muchas vueltas a si era necesario contratar a un mediocentro defensivo o no. Se llegó a descartar esa posición en un momento ... dado pero el arranque de temporada hizo que la entidad tuviera que estar pendiente de mejorar esa demarcación. Manuel Pellegrini también lo reclamó y la dirección deportiva se puso manos a la obra para incorporar al internacional marroquí, que puede convertirse en uno de los fichajes de la temporada. Y es que Amrabat ha caído de pie en el vestuario del Betis y Pellegrini le ha dado galones desde el primer minuto. Titular indiscutible y con una jerarquía que es la debilidad del técnico chileno. Su rendimiento decidirá su futuro pero en Heliópolis ya preparan una estrategia tipo Antony para que la opinión del futbolista sea favorable cuando llegue el momento.

Y es que Amrabat aterrizó en el Betis como cedido por una temporada sin opción de compra. No se articuló la misma por cuestión de falta de tiempo y también porque las condiciones en las que llegaba el marroquí eran económicamente tan favorables que no se querían interferencias en ese sentido. Cobra Amrabat en el Betis un cuarto de lo que tiene garantizado en el Fenerbahçe con un contrato que expira en 2028. La premura en su salida y la eliminación del equipo otomano de la Champions posibilitaron una salida de esa forma tan beneficiosa para los verdiblancos. El valor de mercado de Amrabat ronda los 17 millones y hay que recordar que el Fenerbahçe pagó el año pasado doce millones de euros a la Fiorentina por sus servicios. De esta forma se puede calcular lo que pedirá en un futuro inmediato por su traspaso.

Amrabat cuenta con 29 años y está llamando la atención por su buena línea en el Betis. La idea del club es esperar a ver su evolución durante el curso pero al mismo tiempo hacer que se sienta realmente cómodo, que cumpla sus objetivos como ir al Mundial, y que cuando llegue el próximo verano presione al Fenerbahçe para que le deje salir a un coste asumible para las arcas verdiblancas. Se ve al marroquí como un jugador de presente y futuro sobre el que asentar un centro del campo sólido como está mostrando en estos partidos.

La estrategia, pues, es similar a la conseguida con Antony, cuya determinación durante el verano fue clave para que pudiera salir del Manchester United por un precio muy inferior al que fue tasado por el club inglés. Con Natan se buscó lo mismo pero el buen rendimiento del brasileño así como la cláusula de compra que sí estaba fijada en su contrato hicieron que se pagaran finalmente los nueve millones por él aunque el Betis trató de abaratar la operación.

Amrabat, un fijo para Pellegrini

Ya ha jugado Amrabat cuatro partidos esta temporada en el Betis asentándose como un titular indiscutible para Pellegrini, que va alternando con la pareja que le ubica al marroquí en el doble pivote, ya sea con Fornals, Altimira o Marc Roca, pero el que no cambia es él. Con muy buen físico y con un posicionamiento envidiable, el exjugador del United o Feyenoord, entre otros, ofrece ese punto diferencial que ya daba Guido Rodríguez en su momento y que el equipo echaba en falta en este tiempo.

Ahora la idea es dejar pasar un poco el tiempo antes de afrontar la que, si todo sigue en esta línea, será una de las operaciones de presente y futuro del Betis para estos cursos. La oportunidad de Amrabat fue aprovechada por el club verdiblanco no sólo para restarle potencial al eterno rival, porque el Sevilla andaba tras los pasos del marroquí en ese final del mercado, sino para reforzarse con un jugador de jerarquía y experiencia que le sirve a Pellegrini para consolidar una medular que posiblemente sea la zona con mayor competencia en la plantilla dada la irrupción potente del marroquí, el momento espectacular de Fornals, la pujanza de Altimira, el retorno notable de Marc Roca y las expectativas generadas con Deossa, pendiente de superar las molestias en el tobillo que arrastra desde que llegó.