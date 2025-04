Alineaciones oficiales del Real Betis - Real Madrid de LaLiga EA Sports 2023-2024: onces y banquillo de suplentes

Una vez certificado el pase a dieciseisavos de la Copa del Rey, no sin sufrimiento, el Real Betis retoma LaLiga para medirse a un rival de postín. Un Real Madrid que marcha colíder, junto al Girona, y que buscará tomar ventaja por el primer puesto de la tabla en el Benito Villamarín. Será este sábado, a partir de las 16.15 horas, cuando verdiblancos y madridistas se den cita en Heliópolis, en este choque que, de saldarse con victoria local, metería a los de Manuel Pellegrini en puestos europeos y acecharía muy cerca la cuarta posición.

A diferencia de los encuentros a domicilio, es en su estadio donde el Betis está mostrando su mejor cara este curso. De hecho, en lo que llevamos de temporada y contado todas las competiciones, aún no ha caído derrotado en el Villamarín, donde enlaza seis partidos consecutivos venciendo: Valencia (3-0), Sparta Praga (2-1), Osasuna (2-1), Mallorca (2-0); Aris Limassol (4-1) y Las Palmas (1-0). Por su parte, el Real Madrid solo se ha dejado siete puntos en el camino tras quince jornadas ligueras disputadas; en concreto, los de Carlo Ancelotti se dejaron tres en el Cívitas Metropolitano, donde perdieron ante el Atlético (3-1), y dos en el Sánchez-Pizjuán, por un empate frente al Sevilla (1-1).

La alineación del Real Betis ante el Real Madrid

No son pocos los lesionados en clave bética en estos momentos. Ya se quedaron sin convocar en el anterior partido de Copa del Rey ante el Villanovense Claudio Bravo, Bartra, Sabaly, William Carvalho y Fekir, quienes atraviesan distintas dolencias. Ahora, además, hay que sumar la ausencia de Guido Rodríguez, quien tiene para algunos meses de baja. Tampoco estará disponible Bellerín, tras su expulsión en Almería la pasada jornada. Quien sí regresa a la convocatoria es Rodri, después de perderse los últimos encuentros por unas dolencias. "Por distintos motivos, el fútbol siempre se está complicando. No sé si fue este el año más complicado, con muchísimas lesiones, habría que revisar otros años. Creo que un poco más largas en estos momentos, pero digo lo mismo de siempre, hay un plantel encargado para aparecer y que, cuando no esté un jugador, aparezca otro con el nivel que uno espera que tenga", comentó Pellegrini en la rueda de prensa previa sobre la plaga de lesiones en su equipo.

La alineación del Real Betis ante el Real Madrid Real Betis Rui Silva; Aitor Ruibal, Pezzella, Chadi Riad, Abner; Marc Roca, Altimira; Abde, Isco, Ayoze; y Willian José.

La pareja de centrales que conforman Pezzella y Chadi Riad seguirá disfrutando de la titularidad en LaLiga, al igual que otros jugadores importantes en el esquema de Pellegrini como son Marc Roca, Isco o Ayoze. Asimismo, con Sabaly lesionado y Bellerín sancionado, Aitor Ruibal se erige como la única baza en el lateral diestro. Por otra parte, a raíz de la lesión de Guido, el entrenador chileno opta por alinear a Altimira de inicio en el centro del campo.

La alineación del Real Madrid ante el Real Betis

Igual de saturada está la enfermería madridista, figurando como lesionados Carvajal, Tchouaméni, Camavinga, Militao, Courtois, Vinícius Junior y Arda Güler. En cambio, Ancelotti recupera a Modric para visitar al Betis; el croata, que se perdió la pasada jornada ante el Granada, entra en una convocatoria en la que hay hasta tres chicos del filial: Fran González, Nico Paz y Gonzalo García. Kepa es otro de los que ha entrado en la lista, sembrando su recuperación el debate en la portería madridista. "Kepa ha vuelto y lo bueno es que tenemos dos porteros de confianza. Veremos. Lunin lo ha hecho muy bien cuando ha jugado y es una decisión que voy a tomar el sábado para los siguientes partidos", afirmó el técnico italiano.

La alineación del Real Madrid ante el Real Betis Real Madrid Lunin; Lucas Vázquez, Rüdiger, Alaba, Mendy; Kroos, Modric, Valverde, Bellingham, Brahim; Rodrygo.

Ancelotti, condicionado por las bajas, sale en el Villamarín con un once parecido al que ya confeccionó el pasado sábado ante el Granada. Se dan algunas modificaciones, sin ser este el caso de la portería, donde Lunin mantiene la titularidad. Sí hay novedad en el lateral diestro, ocupando Lucas Vázquez esta demarcación tras la reciente lesión de Carvajal.