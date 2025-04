Pellegrini: «Isco está motivado por seguir intentando rendir al nivel que lo está haciendo»

El de este sábado será el séptimo partido de LaLiga que Manuel Pellegrini afronte ante el Real Madrid como entrenador del Real Betis desde su llegada a Heliópolis en el verano de 2020. Hasta el momento, tres empates y tres derrotas del equipo bético.

Este viernes, en la conferencia de prensa ofrecida con motivo del encuentro de la jornada 16 del campeonato, Pellegrini ha recordado que «contra el Real Madrid han sido siempre partidos muy parejos en los tres años que estamos acá. Hemos perdido por un gol, hemos empatado. Ha habido bastante polémica también dentro de esos goles. Lo digo siempre, son partidos para nosotros muy importantes, lo vamos a afrontar igual que siempre y ojalá que tengamos la capacidad para ganar al Real Madrid. Mañana lo intentaremos desde el primer minuto. Si no somos capaces buscaremos el partido siguiente pero creo que han sido partidos muy estrechos».

Partido el de este sábado con varios nombres propios. Entre ellos, los de Pellegrini, entrenador del Real Madrid en la temporada 09-10, e Isco, que tuvo una etapa de varios años en el equipo madridista. «Creo que Isco está motivado por seguir intentando rendir en el nivel que lo está haciendo. Independiente del rival. El haber estado ocho años en el Real Madrid creo que ya es un mérito enorme. Son muy pocos los jugadores que logran estar tantos años. El haber salido no creo que el Madrid se convierta en un enemigo de él, ni mucho menos. Creo que está en este momento jugando a muy buen nivel y mañana ojalá lo veamos a su mejor nivel ante un gran rival», ha comentado Pellegrini, al que se le ha preguntado si el partido de este sábado tiene significado distinto para él. «No es especial. Es una motivación como enfrentarnos a todos los rivales. Estamos involucrados en el trabajo del Betis. No tengo ningún problema con el Real Madrid. Queremos ganar para seguir avanzando».

Preguntado por el estado físico de algunos futbolistas del equipo bético, Pellegrini ha comentado que «Pezzella no ha tenido problemas. Jugó permanentemente y sólo paró un día por precaución, una molestia que tenía, pero no ha tenido nunca lesión. Rodri ya está recuperado al cien por cien de su lesión así que está en la lista de jugadores para mañana y William Carvalho todavía le faltan un par de días para hacerlo así que no está en la lista». No está disponible Sabaly, del que Pellegrini ha comentado que «todavia sigue en el proceso de recuperación. Creo que le falta por lo menos todo este mes para terminar de recuperarse. Cuando esté al cien por cien vamos a ver si está en condiciones de ir con la selección o de quedarse acá. Tendrá que dar el alta el cuerpo médico».

Respecto a Sokratis, titular el miércoles en el encuentro de la Copa del Rey ante el Villanovense, ha comentado Pellegrini que «tiene una carrera importante. Cuando tenga la oportunidad creo que va a responder. En estos momentos lo están haciendo muy bien Chadi Riad y Pezzella».