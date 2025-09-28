Betis - Osasuna, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sporta hoy en vivo

El Real Betis asume este domingo un nuevo reto en el Estadio de la Cartuja, donde busca hacerse fuerte y no dejar escapar puntos que, a la larga, pueden ser cruciales en la clasificación. Los de Manuel Pellegrini reciben al CA Osasuna en esta séptima jornada de LaLiga; un choque que comenzará a las 21.00 horas y que contará con el arbitraje de .

Llegan los verdiblancos a este encuentro enlazando tres partidos consecutivos sin perder: 2-2 ante el Levante, 3-1 frente a la Real Sociedad y 2-2 ante el Nottingham Forest. Por su parte, Osasuna viene de empatar a uno ante el Elche la pasada jornada, mientras que en la anterior cayó derrotado ante el Villarreal (2-1).

A seguir escalando puestos en la clasificación

Con nueve puntos de 18 posibles, el Betis apunta a puestos europeos en la tabla. Para seguir escalando posiciones, Pellegrini vuelve a contar en una convocatoria con Bellerín, aunque se mantienen las ausencias de los lesionados Isco, Deossa, Bartra y Diego Llorente.

Será la 42ª ocasión en la que Osasuna visite al Betis en partido oficial; el bagaje de estos encuentros es de 27 vitorias locales, diez empates y diez triunfos visitantes. El choque disputado en el Benito Villamarín la temporada pasada, correspondiente a la 35ª jornada liguera, se saldó con empate a uno (Cucho Hernández / Budimir).

Actualizar Actualizado Hace 8 minutos

16:30 Tres empates seguidos con Víctor García Verdura, árbitro del Betis - Osasuna El colegiado catalán Víctor García Verdura ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol para impartir justicia en el encuentro de la séptima jornada de LaLiga EA Sports que disputarán el Real Betis y Osasuna este domingo en el estadio de la Cartuja. 16:15 Dónde ver Betis - Osasuna: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026 Los de Pellegrini, que afrontan su tercer partido seguido en el estadio de la Cartuja, buscarán los tres puntos en juego para escalar a posiciones europeas 16:00 ¡¡¡Buenas tardes!!! Comenzamos con el directo de Al Final de la Palmera del partido correspondiente a la 7ª jornada de LaLiga que van a disputar el Real Betis y el CA Osasuna. Haremos un repaso de las noticias de última hora de ambos equipos, os ofreceremos las alineaciones, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas.

Ver narración completa

{% if SportTiempo != '' %} {{SportTiempo}} {% else %} {{FormattedHour}} {% endif %} {% if SportIconHTML != '' %} {{SportIconHTML}} {% endif %} {{Content}} {{ScribbleAUthorHTML}}