Betis - Osasuna: El Betis quiere crecer en la Cartuja

La Cartuja ya es casa. El Betis la ve así. Con las imágenes de la Preferencia y el Voladizo del Villamarín derruidos y con la repetición de excursiones al coliseo vecino del Alamillo ya se asume la localía con la naturalidad que requiere. ... El de esta noche será el quinto partido en dos meses en este recinto. Tres ante equipos vascos, un inglés y ahora el navarro Osasuna. Lo suficiente para que cada uno se vaya ubicando, sepa cómo llegar a su asiento, dónde está el baño, qué acceso es el más conveniente y a qué hora hay que desalojar la zona para llegar a casa a tiempo. Sentir la ventaja de jugar en domicilio propio es clave para que los de Manuel Pellegrini expriman esta condición, no sólo por contar cada encuentro con más de 55.000 gargantas a su favor, sino porque LaLiga transita con velocidad y ya estamos en la séptima jornada con la opción de confirmar el salto hacia la zona europea en la que también se quiere instalar este grupo para no salir más de ahí.

Se trata el de hoy de un encuentro en el que no incide en contra, por única vez esta campaña, la diferencia del concurso en la Europa League. Y es que los verdiblancos jugaron el miércoles ante el Forest pero es que el equipo rojillo lo hizo el jueves en LaLiga y tendrá menos descanso más viaje. Una circunstancia en la que Pellegrini, con razón, pone mucho el acento. Ahora volverá a hacer rotaciones pero dejó claro el técnico en el último choque que no hará revoluciones. Va incorporando poco a poco elementos que faltaban en esta sinfonía del reparto de minutos y ya puede tirar de nuevo de gente como Ricardo, Marc Roca o Aitor. De esta forma, las únicas que se tienen en cuenta para una jornada como la de hoy son Bartra, Llorente, Isco y Deossa, con Bellerín ya recuperado de su fiebre y con el resto de puestos cubiertos.

Apunta Pellegrini a una formación estable en la que no se permitirá regalos para los rivales, quizás dejando los cambios más profundos para el viaje a Bulgaria, que sí tendrá incidencia en la siguiente visita al Espanyol. Así, Pau López está llamado a continuar defendiendo la portería ante Osasuna, con una línea de cuatro que resulta clara: Bellerín, Natan, Valentín y Ricardo. Debe tener el brasileño especial atención para no ver más amarillas, cuestión que es preocupante dado que le han mostrado cuatro en siete encuentros ya este curso. Por delante de ellos la zona con mayor competencia pero se prevé que aparezcan por delante del resto Amrabat y Fornals. El castellonense se ha convertido en el futbolista más en forma del equipo bético en este arranque de temporada, incluso con nivel de estar en las quinielas para volver con la selección española de fútbol.

La línea de avanzados apenas deja margen a la duda con Antony, Lo Celso y Abde muy por delante de sus competidores, al igual que Cucho con Bakambu, aunque el congoleño va metiendo sus goles en el escaso tiempo de juego le van regalando. Recursos habrá en el banquillo con Aitor, Ortiz, Junior, Marc Roca, Altimira, Chimy Ávila o Bakambu. Con el concurso de todos es como llegará lejos este Betis que tiene la presión de alcanzar rondas avanzadas en la Europa League y estar arriba en LaLiga, más allá de realizar un digno papel en la Copa en función de lo que vayan deparando los sorteos que están por venir.

Alineaciones probables Real Betis Pau López; Bellerín, Natan, Valentín, Ricardo; Amrabat, Fornals; Antony, Lo Celso, Abde; y Cucho Hernández.

Pau López; Bellerín, Natan, Valentín, Ricardo; Amrabat, Fornals; Antony, Lo Celso, Abde; y Cucho Hernández. CA Osasuna Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Juan Cruz, Bretones; Torró Moncayola, Víctor Muñoz, Moi Gómez; y Budimir.

Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Juan Cruz, Bretones; Torró Moncayola, Víctor Muñoz, Moi Gómez; y Budimir. Árbitro Víctor García Verdura (Comité Catalán).

Víctor García Verdura (Comité Catalán). Estadio Benito Villamarín (21.00 / Movistar LaLiga).

Osasuna no ha comenzado mal la temporada. Le ganó a Valencia y Rayo, empató con el Elche y cayó ante Real Madrid, Espanyol y Villarreal. Un equipo con su complejidad no sólo porque tiene un bloque armado sino por la presencia de un entrenador de los que viene haciendo las cosas muy bien. Alessio Lisci fue el culpable de la gran temporada del Mirandés del pasado curso y ahora quiere subir posiciones con los navarros, que no cuentan para este partido con el lesionado Aimar Oroz ni con Rubén García, con problemas de índole personal. Sí destaca Budimir, autor de cinco goles en nueve partidos contra los verdiblancos y también el crecimiento de Raúl García de Haro, canterano bético que se está haciendo futbolista de élite en Pamplona. Pitará el colegiado catalán Víctor García Verdura, con asistencia de Pizarro Gómez en el VAR. La Cartuja es la casa que recibe a un Betis que ya se va sintiendo cómodo en este recinto para asegurar puntos en juego y dar otro salto hacia la zona europea, ahí donde también quiere vivir esta temporada.