Betis - Osasuna: El Betis quiere crecer en la Cartuja

Los de Pellegrini juegan su tercer partido en una semana en su nueva casa con la idea de dar un nuevo salto

Pau López seguirá de titular en un once con Ricardo en el lateral zurdo y sin experimentos el centro de la zaga

Dónde ver Betis - Osasuna: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Lo Celso se ejercita junto a Valentín y Abde en los días previos al Betis - Osasuna en el que todos ellos serán titulares
La Cartuja ya es casa. El Betis la ve así. Con las imágenes de la Preferencia y el Voladizo del Villamarín derruidos y con la repetición de excursiones al coliseo vecino del Alamillo ya se asume la localía con la naturalidad que requiere. ... El de esta noche será el quinto partido en dos meses en este recinto. Tres ante equipos vascos, un inglés y ahora el navarro Osasuna. Lo suficiente para que cada uno se vaya ubicando, sepa cómo llegar a su asiento, dónde está el baño, qué acceso es el más conveniente y a qué hora hay que desalojar la zona para llegar a casa a tiempo. Sentir la ventaja de jugar en domicilio propio es clave para que los de Manuel Pellegrini expriman esta condición, no sólo por contar cada encuentro con más de 55.000 gargantas a su favor, sino porque LaLiga transita con velocidad y ya estamos en la séptima jornada con la opción de confirmar el salto hacia la zona europea en la que también se quiere instalar este grupo para no salir más de ahí.

