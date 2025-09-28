Suscríbete a
+Palmera
Real Betis
Real Betis
  • Abde (18') ,
  • Cucho Hernández (37')
2
0
2ª parte
Osasuna
Osasuna

LaLiga EA Sports. Jornada 7 Domingo 28/09 21:00h. Árbitro Victor García Verdura. Estadio Estadio Olímpico de la Cartuja. Canal Movistar LaLiga

Betis - Osasuna, las estadísticas del partido

Todos los datos del encuentro correspondiente a la séptima jornada del campeonato en Primera división

Valentín Gómez conduce el balón ante Budimir en el Betis - Osasuna
Valentín Gómez conduce el balón ante Budimir en el Betis - Osasuna Manuel Gómez / ABC
Al Final de la Palmera

Al Final de la Palmera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Estadísticas del partido entre el Real Betis y el Club Atlético Osasuna, de la jornada 7ª de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio de la Cartuja:

Real Betis

BET

Entrenador:
Manuel Pellegrini4-2-3-1
  1. Pau López Sabata
    Portero    25
  2. Aitor Ruibal
    Defensa    24
  3. Natan Bernardo de Souza
    Defensa    4
  4. Valentín Gómez
    Defensa    16
  5. Junior Firpo
    Defensa    23
  6. Sofyan Amrabat
    Centrocampista    14
  7. Pablo Fornals
    Centrocampista    8
  8. Antony
    Delantero    7
  9. Lo Celso
    Centrocampista    20
  10. Abde
    Delantero    10
  11. Cucho Hernández
    Delantero    19
25
2441623
148
72010
19
1
22243
196723
21721
Osasuna

OSA

Entrenador:
Alessio Lisci3-4-3
  1. 1S. Herrera
    Portero
  2. 22F. Boyomo
    Defensa
  3. 24Catena
    Defensa
  4. 3Juan Cruz
    Defensa
  5. 19Valentin Rosier
    Defensa
  6. 6Lucas Torró
    Centrocampista
  7. 7Moncayola
    Centrocampista
  8. 23A. Bretones
    Defensa
  9. 2Iker Benito
    Delantero
  10. 17Ante Budimir
    Delantero
  11. 21Víctor Muñoz
    Delantero
Estadísticas
52.1%Real BetisBET
47.9%OSAOsasuna
Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Asistencias de gol
Faltas cometidas
Faltas recibidas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Pases correctos
Pases fallados
Fueras de juego
Paradas
Corners
Penaltis a favor
Penaltis en contra

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app