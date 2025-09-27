Alineaciones probables del Betis - Osasuna de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Tras disputar su primer partido europeo de la temporada, el Real Betis retoma LaLiga, quedando ya equiparado con el resto de equipos en cuanto a jornadas disputadas. Llega ahora la séptima, en la que los verdiblancos reciben en el Estadio de la Cartuja al CA Osasuna, siendo este el tercer partido de los tres que iban a disputar de manera consecutiva como locales. Este choque entre béticos y osasunistas está fijado para las 21.00 horas de este domingo.

El Betis solo ha perdido un partido como local en lo que llevamos de curso (1-2 ante el Athletic), mientras que ha ganado dos (1-0 al Alavés y 3-1 a la Real Sociedad) y ha empatado uno (2-2 ante el Nottingham Forest). Por su parte, Osasuna aún no ha sumado ningún punto como visitante, habiendo caído ante el Real Madrid (1-0), el Espanyol (1-0) y el Villarreal (2-1).

La posible alineación del Betis ante Osasuna

Después de que Manuel Pellegrini contara con hasta cinco bajas el pasado miércoles para recibir al Nottingham Forest, el técnico chileno tan solo recupera a Bellerín para este nuevo encuentro en la Cartuja, ya que el lateral diestro ha dejado atrás la fiebre que le mantuvo ausente en el choque europeo. Con lo cual, continúan fuera de la lista de convocados los lesionados Isco, Deossa, Bartra y Diego Llorente. El Ingeniero ha citado a estos futbolistas: Pau López, Álvaro Valles, Adrián, Bellerín, Ortiz, Natan, Valentín, Ricardo, Junior, Altimira, Amrabat, Marc Roca, Aitor, Fornals, Antony, Lo Celso, Abde, Riquelme, Chimy Ávila, Bakambu y Cucho.

La posible alineación del Betis ante Osasuna Real Betis Valles; Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Ricardo; Marc Roca, Fornals; Antony, Lo Celso, Riquelme; y Cucho Hernández.

Teniendo en cuenta que hace cuatro días del último partido de los verdiblancos, Pellegrini volverá a hacer rotaciones en el once inicial. Introduciría hasta siete cambios respecto al que puso en liza contra el Forest. Valles volvería a la portería y Bellerín, única novedad en la convocatoria, al lateral derecho. También Ricardo al izquierdo, mientras que en el centro de la defensa repetirían Natan y Valentín Gómez. Marc Roca y Fornals conformarían el doble pivote y en ataque habría otras dos permutas en relación al choque europeo: Riquelme ocuparía el sitio de Abde y Cucho Hernández, titular en LaLiga, el de Bakambu.

La posible alineación de Osasuna ante el Betis

Con muchas menos bajas cuenta Osasuna para visitar al Betis este domingo, pues las dos única ausencias en la expedición rojilla son las de Aimar Oroz, por una lesión en la fascia plantar izquierda, y Rubén García. Por lo demás, Alessio Lisci podrá contar con el resto de su plantel para este choque; la novedad es la vuelta a la convocatoria de Rosier, quien cumplió sanción la pasada jornada. La lista de convocados de los navarros para medirse al Real Betis es la siguiente: Sergio Herrera, Aitor Fernández; Juan Cruz, Boyomo, Catena, Rosier, Bretones, Herrando, Torró, Moncayola, Iker Muñoz, Moi Gómez, Osambela, Iker, Benito, Raúl García, Kike Barja, Budimir, Becker y Víctor Muñoz.

La posible alineación de Osasuna ante el Betis CA Osasuna Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Juan Cruz, Bretones; Torró, Moncayola; Víctor Muñoz, Moi Gómez y Budimir.

El conjunto navarro podría comenzar ante el Betis con una defensa de cinco, destacando las titularidades de Rosier y Bretones en los laterales. En el centro del campo y en la zona ofensiva, Lisci apenas variaría su planteamiento con respecto al del pasado jueves ante el Elche.