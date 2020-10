Sergio García se proclama campeón en Jackson y logra su primer título en 2020

El español Sergio García conquistó este domingo el Sanderson Farms Championship al completar la cuarta ronda con tarjeta de 67 golpes (-5) y 269 golpes (-19), uno de ventaja sobre el estadounidense Peter Malnati que con 270 impactos (-18) terminó segundo. El tercer puesto lo ocupó el también estadounidense J.T.Poston, con 70 golpes (-2), en total 272 (-16).

García, de 40 años, que no había ganado esta temporada ningún torneo, y tampoco desde 2017 en el circuito de la PGA, decidió el triunfo en el último hoyo cuando hizo el 'birdie' que rompió el empate con Malnati.

