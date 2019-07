Mundial de Natación Jessica Vall, a semifinales de 100 metros braza; Belmonte, fuera en los 1.500 libres La marca lograda por la nadadora barcelonesa le permite disputar la siguiente ronda, que tendrá lugar este mismo lunes

La nadadora española Jessica Vall logró pasar a las semifinales de 100 metros braza en el mundial de Gwangju (Corea del Sur), al llegar en undécimo lugar en la ronda preliminar disputada hoy. Sin embargo, en otras pruebas quedaron fuera Mireia Belmonte y Jimena Pérez, en 1.500 libres, y África Zamorano y Hugo González, ambos en 100 metros espalda.

Vall marcó un registro de 1:07.32 que le aseguró el undécimo puesto y un lugar reservado para las seminales, que se disputarán hoy mismo, mientras que la final está programada para el martes.

En declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Natación (RFEN), la nadadora dijo que es consciente de que para estar en la final "hay que bajar de 1:07", pero se mostró esperanzada de lograrlo. "Creo que no es un registro demasiado exagerado para mí. Estoy en buen estado de forma", agregó la deportista. "Esta tarde a darlo todo", añadió.

A la cabeza de esa preliminar se situó la estadounidense Lilly King, que hizo un tiempo de 1:06.31, seguida de la rusa Yuliya Efinova (1:06.58) y de la italiana Martina Carraro (1:06.62).

Belmonte, la cruz

No tuvo suerte, en cambio, Mireia Belmonte, que terminó en noveno lugar en la prueba de 1.500 libres, justo por detrás de las ocho clasificadas. Belmonte, que el domingo quedó también fuera de la final de 400 metros libres y de la semifinal de 200 metros estilos, hizo en la prueba de hoy un tiempo de 16:08.37.

A la campeona olímpica y mundial de 200 mariposa le queda aún por defender su título en esa categoría el próximo jueves, con rondas preliminares el día anterior. Al final de la prueba, Belmonte lamentó el hecho de que le tocó disputar su serie en calles laterales, por lo que se vio perjudicada por la corriente de las nadadoras de cabeza.

"No estoy muy contenta porque me he quedado a un puesto de la final, pero aun así tengo que pensar en el 200 mariposa y mañana, que descanso, a coger fuerzas", afirmó la nadadora.

Tampoco tuvo suerte en la misma prueba Jimena Pérez, que llegó en el décimo tercer puesto en la misma preliminar, con un tiempo de 16:19.61. Esa prueba fue ganada por la estadounidense Katie Ledecky, que hizo un registro de 15:48.90, seguida de la italiana Simona Quadarella (15:51.59) y la alemana Sarah Kohler (15:54.08).

Por otra parte, en 100 metros espalda, la española África Zamorano también quedó fuera de la siguiente fase, al terminar en el puesto 31, con un tiempo de 1:01.66. El primer lugar en esa preliminar fue para la canadiense Kyle Masse, que hizo un tiempo de 58.91, seguida de la australiana Minna Atherton (59.22) y de su compatriota Kaylee McKeown (59.25).

Sin éxito masculino

Finalmente, tampoco tuvo suerte en cien metros espalda el español Hugo González, que terminó en el lugar 37 en las pruebas preliminares, con un tiempo de 55.67. La victoria en esa clasificación fue para el chino Jiayu Xu, que hizo un tiempo de 52.85, seguido del brasileño Guilherme Guido (52.95) y del australiano Mitchell Larkin (53.12).

En 200 metros libre, sin participación española, el ganador fue el británico James Guy, con un tiempo de 1:46.18, seguido del chino Yang Sun (1:46.22) y del ruso Martin Malyutin (1:46.29).