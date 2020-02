El inoportuno codo de Duplantis

El joven pertiguista sueco Armand Duplantis demostró este martes en la ciudad alemana de Düsseldorf que tiene a su alcance el récord del mundo -6,16 metros- del francés Renaud Lavillenie, tras derribar con el codo, cuando ya lo había superado con el cuerpo, el listón situado en 6,17.

THIS close to a WR for Duplantis... pic.twitter.com/Cyildr7pGT