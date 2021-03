Historia de un golpe estratosférico: 370 yardas

Bryson DeChambeau levantó los brazos antes de que la pelota golpeara en el suelo. Sabía que lo había conseguido: atajar en el campo por el lado más corto, pero más difícil: recto, cruzando el lago de lado a lado. Una barbaridad de golpe que casi nadie se había atrevido a realizar porque significa precisión, técnica y fuerza, mucha fuerza. Desde 2003 nadie había lanzado tan lejos, nadie se había atrevido. DeChambeau levantó los brazos, los artífices de este récord.

Fue en el sexto hoy del Bay Hill Club & Lodge de Florida, un green que mide 555 yardas, pero que, acortadas como hizo DeChambeau suponen esas 370 yardas (unos 340 metros) que ya llevan su nombre.

El golfista, a quien apodan el Científico por sus análisis sobre su deporte -estudió Físicas- llevaba unos días preparando el golpe, ensayando contra viento y dificultades técnicas que se solucionaron el día preciso: buen tiempo y buena cara. En su movimiento se aprecia ese imprescindible golpeo antes de cadera que de brazos, pero que, en su caso y por la fuerza y la velocidad a la que debe ejecutarlo para que la pelota vuele tanto, recuerda más a un golpeo de béisbol o de cricket o incluso de tenis que de golf. De hecho, las empuñaduras de los palos del estadounidense son más gruesos que los normales.

Thought I would attempt to carry the 6th hole today (340 with the carry). Wind was brutal and I came up short (only gave it a few tries), but might be something I go for if the conditions are right. We’ll see. 👀 @APinv@FlightScopeGolf@cobragolfpic.twitter.com/0GObXvoYWV