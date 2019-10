Atletismo | Mundial de Doha Ortega: «Me han robado una medalla, es una estafa» El atleta hispano-cubano carga contra el jamaicano McLeod después de la final de los 110 metros vallas

ABC @abc_deportes Actualizado: 02/10/2019 22:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Orlando Ortega, después de finalizar quinto en la final de los 110 metros vallas del Mundial de Doha, estalló en la zona mixta, perjudicado claramente en el tramo final de la carrera por la caída del jamaicano Omar McLeod. Ortega, que salió mal, remontaba hacia las medallas cuando el corredor que iba por la calle cuatro se tropezó y se fue al suelo en un lance involuntario.

«Ahora mismo, perdonen los aficionados, familia... Estoy sin palabras. Ha sido un robo, una estafa. La IAAF debe hacer algo, no es la primera vez. Lo veía venir, intenté esquivarlo, sé que sale más rápido que yo y justo cuando empiezo a avanzar, me empuja. Me ha robado una medalla, lo tenía, así no se puede», exclamó el hispano-cubano. «En un deporte y en una prueba como ésta, tan hermosa técnicamente, no es la primera vez que sucede. Estoy decepcionado totalmente».

Sus quejas fueron a más en los micrófonos de Televisión Española. «Es un robo, me han robado una medalla. Me parece impresionante que haya ocurrido algo así. Yo acepto toques de mano y puedo aceptar que haya roces, pero una cosa así no la puedo aceptar. No me han dejado ganar una medalla. No soy juez, pero la IAAF tiene que hacer algo. Espero que para el día de mañana esto tenga una solución para un evento de esta magnitud».

Ortega seguía lamentándose sin salirse del guión. «Es duro, tío, sacrificarse todo el año, es duro que te quiten una medalla así. A mí que me ganen corriendo, pero así no. Valoro a mis contrarios, a mis rivales por igual, pero así no».

A modo de despedida. Ortega lanzó un mensaje desde su tristeza. «Yo lo intento hacer siempre lo mejor posible, corriendo por mi calle. Acepto la derrota tirado en la meta, pero así no. Te lo juro, que se acabe así una temporada no vale la pena. Gracias a toda España por el apoyo que me han dado día a día. Me quedo con todos los momentos vividos y toda la gente que me quiere en España. Es triste pero ya no hay vuelta atrás».