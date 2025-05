Toros en Sevilla, en directo: sigue la corrida con Morante de la Puebla, José María Manzanares y Talavante en la Maestranza

Tras el tradicional festejo de rejones celebrado este domingo en la Maestranza, la expectación vuelve a ser máxima con el regreso de Morante de la Puebla al coso del Baratillo tras su triunfo monumental del pasado 1 de mayo. Lo acompañan en el cartel Talavante y José María Manzanares, que actúan por segunda vez en la temporada sevillana.

Alejandro Talavante Rodríguez nació en Badajoz el 24 de noviembre de 1987. Con once años, Talavante se apuntó a la Escuela Taurina de Badajoz, donde recibió sus primeras lecciones de tauromaquia. Debutó con picadores en la localidad francesa de Samadet en 2004. Tomó la alternativa el 9 de junio de 2006 en Cehegín (Murcia), teniendo como padrino a Morante de la Puebla y con David Fandila El Fandi como testigo. Confirmó la alternativa en 2007 en la plaza de toros de Las Ventas apadrinado por El Juli y José María Manzanares con toros de la ganadería del Puerto de San Lorenzo.

