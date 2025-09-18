José María Manzanares reaparecerá en la Feria de San Miguel de Sevilla tras la cogida sufrida en Murcia

El maestro José María Manzanares quiere estar en Sevilla. El alicantino fue cogido por un toro de Daniel Ruiz el pasado lunes 15 de septiembre en la Feria de Murcia, que le ocasionó una fractura en la octava costilla izquierda.

Fuentes cercanas a Dols Samper aseguran a este periódico que el diestro descansará lo que le queda de semana y reaparecerá en la Feria de San Miguel. Se perdará así los compromisos que tenía este jueves en Guadalajara, el viernes en Salamanca -acartelado en la reaparición de Morante junto con Marco Pérez-, el sábado en Nimes y el domingo en Lorca (Murcia). Por lo tanto Manazanares hará reposo para volver a los entrenamientos totalmente mentalizado a partir del próximo lunes con su reaparición en el coso del Baratillo.

Su cita en Sevilla está prevista la próxima semana, el viernes 26 de septiembre, con los hierros de Victoriano del Río y Toros de Cortés junto a los sevillanos Juan Ortega y Pablo Aguado.