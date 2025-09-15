Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Muere una mujer y un joven resulta herido en el incendio de una vivienda en Cazalla de la Sierra

La taurina de ABC

Javier Buendía: «Las corridas de toros que nos echaban eran de tres rejones y una ametralladora»

El maestro rejoneador se cita con ABC de Sevilla en la semana que será homenajeado en la corrida de rejones de la Feria de Morón

Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión Para más información
El caballero rejoneador Javier Buendía
El caballero rejoneador Javier Buendía Víctor rodríguez
José Manuel Peña

José Manuel Peña

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sigue tan lúcido como siempre, da gusto escucharlo hablar de caballos y de la vida. Maestro de maestros del rejoneo con la Virgen de Consolación de Utrera siempre presente. El próximo viernes 19 de septiembre se homenajea en la plaza de toros de Morón de ... la Frontera a Javier Buendía con una corrida de Pallarés en la que se anuncian Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens. Sin duda, es una buena excusa para quedar con él, que ya se encuentra recuperado de una herida en el pie que lo ha tenido en reposo varios días. Y lo hacemos en Villanueva del Ariscal en concreto en casa del poeta José León justo debajo de la cabeza del toro 'Arrempuja' de la ganadería de Luis Albarrán, al que le cortó las dos orejas en el coso del Baratillo allá por abril de 1995 compartimos mesa y mantel disfrutando de la sapiencia de este veterano caballero rejoneador del Bajo Guadalquivir.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app