Espartinas entierra el futuro de los toros: no reformarán la plaza y recolocan en el Gobierno al concejal antitaurino

La salida del concejal José María Calado (Izquierda Unida) del Gobierno municipal de Espartinas era la última esperanza de los aficionados a la tauromaquia para la reanudación de la actividad taurina en la localidad aljarafeña, una vez que el PSOE logró en ... los comicios del pasado mes de mayo una mayoría absoluta que le libraba del apoyo de una formación política que durante el último mandato estuvo encabezada por este edil antitaurino. El grupo socialista logró el pasado 28 de mayo nueve de los diecisiete concejales posibles, revalidando Cristina Los Arcos la Alcaldía de Espartinas; aunque, lejos de suponer esta independencia política un respiro para el mundo de los toros, el nuevo equipo de Gobierno parece enterrar el futuro de la tauromaquia en la localidad: rechaza la adhesión a la Red de Municipios Taurinos de Andalucía, recupera a José María Calado como concejal de Memoria Democrática y advierten que por el momento no prevén rehabilitar la plaza de toros, pese al abandono al que la han sometido durante de los últimos años.

José María Calado ha regresado de un modo velado al equipo de Gobierno de Espartinas, cuyo nombramiento como responsable de un Área municipal no se ha comunicado por los cauces informativos habituales. Dos años después de sus controvertidas declaraciones en las que rechazaba la celebración de festejos taurinos en la localidad, Calado mantiene una postura hostil contra el mundo de los toros. Tras votar en contra de la adhesión a la Red de Municipios Taurinos de Andalucía en el último Pleno municipal del mes de noviembre –al igual que el PSOE–, desde el perfil en redes de su formación política advierten que «el maltrato animal es salvajismo, no cultura» y recalcan que «Con Andalucía es antitaurino».

Este periódico ha preguntado al Consistorio sobre sus planes en materia taurina, contestando que la plaza de toros «requiere de una fuerte inversión» para recuperar un estado óptimo tras la desidia sufrida durante los dos últimos mandatos. Según advierten desde el Ayuntamiento, el inmueble «presenta defectos arquitectónicos importantes como refleja un informe de la arquitecta municipal». Pese a que este periódico destapó con unas imágenes que la plaza estaba abandonada y desprotegida, con todas sus instalaciones vandalizadas, el Gobierno local culpa del mal estado a «defectos» que «en su mayoría provienen de su construcción, debido a los numerosos cambios, muchos de ellos en contra de las recomendaciones de la arquitecta redactora del proyecto de la plaza de toros como recogía en un informe realizado cuando se construyó el inmueble».

Preguntado por este periódico sobre si se plantea rehabilitar el edificio, el equipo de Gobierno asegura que en estos momentos «las demandas de la ciudadanía se centran en la terminación de la conexión de Espartinas a la SE-40/A-49, la recuperación de parques de la localidad, el reasfaltado de calles y la rehabilitación de acerado», señalando finalmente que la recuperación del inmueble «se acometerá cuando concluyan las necesidades que actualmente tiene nuestra ciudadanía». Y por último, aclaran que no será para un uso taurino, sino para acoger «eventos culturales, deportivos y de ocio».

La líder del grupo municipal del PP en Espartinas, María Helena Romero, critica esta «ilegalidad manifiesta». «Es de primero de política: el servidor público tiene que cuidar las instalaciones municipales porque no son suyas, sino del pueblo». Los populares ya interpusieron hace unos meses una denuncia ante la Fiscalía Provincial por el abandono de la plaza de toros municipal por parte del Consistorio, tratándose del «edificio de mayor valor del municipio», cuya «conducta omisiva pudiera considerarse indiciariamente como prevaricación».

María Helena Romero cuestiona el informe de la arquitecta municipal en el que se sustenta el Ayuntamiento para no reabrir el coso taurino, «puesto que se hacían revisiones periódicas desde el año 2005 para recibir los permisos de cada festejo y jamás se encontró ningún fallo en la estructura del edificio». «Para más inri, durante los ocho años de abandono que viene sufriendo la plaza se ha estado pagando el servicio de ascensor, que no se ha vuelto a usar, para no perder la licencia».

La portavoz municipal del PP lamenta que durante el anterior mandato «la excusa» era José María Calado –anterior teniente de alcalde que llamó a ABC para asegurar que durante su etapa municipal no se celebrarían festejos taurinos en la localidad– «pero ahora no tienen modo de justificar este rechazo sistemático al mundo de los toros». «Es más, la alcaldesa es vicepresidenta de la Diputación de Sevilla y allí aprobó que el dinero de los programas y proyectos financiados por la Diputación provincial pudiese destinarse para dar toros, pero en el Ayuntamiento de Espartinas los rechaza».