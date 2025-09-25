Primavera Sound desvela su cartel para 2026 con The Cure, Gorillaz y Massive Attack: estas son todas las bandas confirmadas

El festival Primavera Sound ha desvelado el cartel de la vigésimo cuarta edición que celebrará en el Parc del Fòrum de Barcelona entre los días 3 y 7 de junio del próximo año, con The Cure, Gorillaz y Massive Attack como algunos de los nombres más reconocibles.

Otros grandes atractivos serán la banda de post-rock neoyorquina My Bloody Valentine, los legendarios kraut-rockers alemanes Einstürzende Neubauten, el controvertido el trío de rap irlandés Kneecap o los británicos The XX, además de estrellas de la escena urbana como Bad Gyal o Doja Cat y de la música electrónica como Skrillex y Carl Cox.

También actuarán fenómenos pop como Addison Rae, Charli XCX, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, además de otros referentes españoles como rusowsky, Ralphie Choo o Depresión Sonora.

Mac DeMarco, Pinkpantheress, Peggy Gou, Lola Young, Father John Misty, Ethel Cain, Big Thief, Wet Leg, Little Simz, Slowdive, Alex G, Dijon y Blood Orange lideran también el listado de 150 nombres que se han revelan este jueves, en el que también aparece el R&B sedoso de Ravyn Lenae y el rock porteño de Bestia Bebé, el estruendo metalcore de Knocked Loose y el folk a contracorriente de Annahstasia, el pop teatral de Marina y el post-hardcore sanador de Touché Amoré.

También se podrá disfrutar de la canción tradicional portuguesa de la fadista Gisela João y la hyperverbena de Lechuga Zafiro & Verraco, la turbina noise de Melt-Banana y las sinfonías en miniatura de caroline, la militancia techno del colectivo Underground Resistance y el nuevo folklore de Guitarricadelafuente.

Otros nombres menos conocidos, y que son grandes apuestas de este año, son Jade, Merzbow, Role Model, Beverly Glenn- Copeland & Elizabeth Copeland, Lambrini Girls, Malibu, Overmono, Men I Trust y otras propuestas tan insólitas en un gran festival como las de la veterana experimentadora vocal Joan La Barbara, el percusionista iraní Mohammad Reza Mortazavi o la gaitera escocesa Brìghde Chaimbeul.

Así se presenta el rutilante cartel de Primavera Sound Barcelona 2026, desvelado antes que nunca en la historia del festival, «con un lineup intergeneracional, un listado caleidoscópico en lo musical y paritario en cuanto a género, que celebra la naturaleza única del festival», describen sus organizadores.

A las jornadas principales del 4 al 6 de junio hay que sumar tanto la jornada inaugural del miércoles como la fiesta electrónica Primavera Bits del domingo (con Carl Cox, Joseph Capriati, BLOND:ISH y Greta) y una programación paralela todavía por desvelar que hará que la 24ª edición se viva durante toda una semana de música. Aunque el simbólico recinto del Parc del Fòrum será el epicentro de la actividad, recuperando además el Auditori Fòrum como escenario de algunas de las actuaciones más especiales después de una edición de pausa, Primavera Sound volverá a resonar en diferentes rincones y espacios de la ciudad de Barcelona. Además, Primavera Pro, el punto de encuentro para profesionales de la industria de Primavera Sound, celebrará su 17ª edición entre el 3 y el 7 de junio con un programa de conferencias y showcases que se anunciará próximamente.

Para comprar los abonos, del día 25 al 28 de septiembre habrá disponible un formulario en la web del festival que permitirá a los registrados comprar a partir del día 29 el abono general a 295€ y el VIP a 545€, ambos más gastos de distribución.

MÁS INFORMACIÓN

A partir del 30 de septiembre, los precios (más gastos de distribución) pasarán a ser de 350€ para el abono general y 545€ para el abono VIP, que se podrán comprar a través de su web oficial. Los y las residentes en el área metropolitana de Barcelona pueden conseguir su abono general con un 10% de descuento rellenando el formulario correspondiente