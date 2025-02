David Guetta despedirá 2020 con la gran fiesta de Nochevieja en «streaming» del festival Tomorrowland

Tomorrowland , el festival de música dance más famoso del mundo, ha anunciado hoy que celebrará una nueva edición virtual en Nochevieja para reeditar el éxito mundial de su estreno digital, este pasado mes de julio. En lugar de acudir a los tradicionales cotillones de Año Nuevo, se espera que miles de españoles se conecten online —al igual que en verano— para despedir 2020 y dar la bienvenida al año nuevo bailando con los mejores DJs del mundo . La música sonará desde las 20:00 de la tarde hasta las 3:00 de la madrugada .

El nuevo proyecto digital se llama Tomorrowland 31.12.2020 y seguirá la senda de su antecesor, Tomorrowland Around the World: será una sofisticada experiencia de entretenimiento audiovisual a medio camino entre el cine, la música y los videojuegos. Se podrá ver desde cualquier ordenador, smartphone o tablet pagando un ticket de acceso (los precios van de 20 a 50 euros , dependiendo de los contenidos a los que se quiera acceder) y para los que no vayan a pasar la última noche del año en España o en su misma longitud planetaria, la organización ha adaptado la emisión a 27 zonas horarias distintas. Con esta fórmula y la espectacular calidad de su grafismo digital, Tomorrowland ha revolucionado la emisión de eventos musicales por streaming, fijando un nuevo estándar de calidad técnica y visual. Un millón de personas de todo el planeta lo vieron en verano y el festival consiguió incluso cuadrar los ingresos y los gastos.

El cartel lo encabeza David Guetta , flamante premio al mejor DJ del mundo, otorgado anualmente por la revista británica Dj Mag. Junto a él actuarán estrellas de la electrónica como y así hasta una veintena larga de nombres. También está confirmada la leyenda del Hip-Hop Snoop Dogg aka DJ Snoopadelic. El line-up completo es:

Armin van Buuren

Artbat

Boys Noize

Brennan Heart presents I AM HARDSTYLE feat Villain, Ran-D, Wildstylez

CamelPhat

Charlotte de Witte

Coone

Da Tweekaz

David Guetta

Dimitri Vegas & Like Mike

Diplo

Duck Sauce

D-Block & S-te-Fan

Jack Back

Kölsch b2b Joris Voorn

Lost Frequencies

Maceo Plex

Major Lazer

Martin Garrix

Meduza

Netsky

Snoop Dogg aka DJ Snoopadelic

Sub Zero Project

Tchami

El nombre de la nueva sede imaginaria es NAOZ, tendrá 4 escenarios, y estará diseñada con las tecnologías más punteras en 3D , producción de vídeo y efectos especiales. Precisamente, estos días están grabando en Boom (Bélgica) las actuaciones de los DJs europeos frente a una enorme pantalla verde de chroma key. El martes 17 de noviembre saldrán a la venta los tickets y los packs experienciales en la web oficial www.tomorrowland.com.

TOMORROWLAND AROUND THE WORLD

Fecha del festival digital: Jueves, 31 de diciembre de 2020

Salida a la venta: Martes, 17 de noviembre de 2020