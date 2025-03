Muere el periodista y escritor Fernando G. Delgado a los 77 años

Ha muerto a los 77 años el periodista y escritor Fernando González Delgado, más conocido como Fernando G. Delgado, aunque en el siglo XXI decidiría quitarse la G. «La 'G' me creaba muchos follones, porque la gente no sabía si era García o Gómez o González, por lo que tenía problemas hasta para confirmar un billete de avión en el aeropuerto. Además la 'G' es poco radiofónica», contaba en una entrevista con Jesús Morillo en ABC en 2002 a raíz de la publicación de 'Isla sin mar', un libro que nació a raíz de un viaje suyo a La Palma.

Nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1947, González Delgado estudió Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y era técnico titulado en Radio y Televisión, Magisterio, Filosofía y Arte Dramático. Colaboró en los diarios 'Pueblo', 'Informaciones' y 'El País' y, sobre todo, en los de Prensa Ibérica.

Fue también jefe de programas generales de Radio Exterior de España, primer director de Radio 3 y director general de RNE, emisora en la que ingresó, por oposición, en dos ocasiones. Fernando G. Delgado entró en todas las casas de España como presentador de los telediarios del fin de semana de TVE en la década de los noventa, junto a María Escario. A partir de 1996 regresó a la radio como director del programa 'A vivir que son dos días' en la cadena SER. Entre sus premios, cuenta con el premio Ondas Nacional de Televisión, Antena de Oro de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión, premio Europa y premio Villa de Madrid.

Tras su liderazgo en la radio y después de su fructífera carrera periodística, en 2005 decidió dedicarse completamente a la escritura. Había publicado su primera novela en 1976, 'Tachero'. En 1994 salió a la luz la que el autor consideraba su obra más personal, 'Háblame de ti' y un año después consiguió el Planeta con 'La mirada del otro'. Cuando en ABC le preguntábamos si le había cambiado la vida con tan prestigioso galardón, respondió: «Me cambió la vida en el sentido en que nunca he tenido tanto dinero junto. También me cambió la vida para bien y para mal: para bien, porque adquirí un montón de lectores; para mal, porque habiendo escrito aquella novela con la misma seriedad y rigor que las anteriores, fue denostada y acusada de comercial. Sin embargo, 'La mirada del otro' creo que es demasiado compleja como para ser tachada con ese calificativo. El Planeta puede tener para algunos menos prestigio que otros premios que dan otras editoriales, pero los editores no son ni la Madre Teresa de Calcuta ni ONG´s para la protección de escritores». En 2015, recibió el premio Azorín por 'Sus ojos en mí', una obra en la que narra la historia del amor «admirativo» entre Santa Teresa de Jesús y el fraile Jerónimo Gracián. Delgado se presentó bajo el seudónimo de Juana Dantisco y con el título provisional de 'A las puertas de Bruselas'.

Además de la novela, también cultivó la poesía, con 'Proceso de adivinaciones' y 'Autobiografía del hijo', y el ensayo, con 'Cambio de tiempo' (1994). De 2015 a 2019 fue diputado socialista en las Cortes Valencianas.