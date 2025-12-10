Jorge Verstrynge: «No creo en la culpa ni el arrepentimiento, pero sí en el deber cumplido»

Jorge Verstrynge, expolítico y politólogo, nos cuenta en su libro 'Memorias de un transeúnte' su travesía por la política española. Es este un cuaderno de bitácora vital que es también el imprescindible retrato de unos años decisivos en nuestro país. Hablamos con él ... sobre pecados capitales. O no.

—Le perdono un pecado.

—No creo en el pecado. Ni en los pecados capitales, ni en Dios, ni en amo, ni en mandamientos. No creo en la culpa.

—Sin culpa no hay pecado, desde luego.

—Claro. Es que esa lista de pecados es una cuestión moral.

—Pero esa ausencia de culpa no implicará una ausencia de responsabilidad hacia los actos propios, supongo.

—No, por supuesto. Lo que no acepto es el concepto del pecado o, al menos, no me rijo por él. Pero sí me rijo por el concepto de deber. Yo me metí en política para hacer servicio a mi gente, a mi pueblo y a mí país.

«Cuando he estado en política no he robado. Y conozco gente que me dice por ello que soy gilipollas»

—Me permitirá que le diga que eso de meterse en política para hacer servicio suena hoy un poco raro.

—Sí, desgraciadamente. Pero a mí me educaron así. Y a mucha honra. Yo cuando he estado en política, por ejemplo, no he robado. Y conozco gente que me dice por ello que soy gilipollas. Pero yo duermo bien. Me educaron para eso y he cumplido con lo que se esperaba de mí o, al menos, lo he intentado.

—¿Ni culpa ni arrepentimiento?

—Nada de eso, pero sí deber cumplido o, al menos, el intento honesto de hacerlo.

—Entonces, por lo que me cuenta, usted no se regiría por una lista de pecados capitales pero sí de valores capitales.

—Lo que no me libra de los defectos, que he tenido muchos.

—¿Confesables?

—Exceso de confianza en los demás, creencia absoluta en lo justo, exceso de generosidad… Donde aparece la palabra «exceso», mal rollo. Yo reconozco que he tenido excesos.

«Hay que ser honesto con los demás, no ir a engañar. Si te engañan, pues mala suerte. A mí me han engañado muchas veces»

—¿Y cuáles serían los principales valores de esa lista suya?

—La honestidad, por encima de todo. Excepto, como decía mi padre comunista, que digas desde el principio que eres un ladrón. En ese caso, te podemos comprender. Pero, si eres un ladrón, no vengas luego diciendo que eres una persona absolutamente honesta.

—La honestidad de declararse deshonesto.

—Claro. Hay que ser honesto con los demás, no ir a engañar. Si te engañan, pues mala suerte. A mí me han engañado muchas veces. La vida es así.

—¿Y ha perdonado?

—No forzosamente. Tampoco he olvidado. Pero no puedes regirte en la vida por lo que te hacen los demás, debes regirte por lo que tú les haces a los demás.

«En el libro aparecen aquellos a los que he ayudado y aquellos a los que he mandado a la jubilación política. He matado a unos cuantos»

—Y se puede ser honesto pero no necesariamente tonto.

—Esa es la idea.

—¿Ser honesto en política es hoy una anomalía?

—No debería.

—Pero parece. ¿Hay manera de que confiemos de nuevo en que es posible?

—Creo que sí, pero sabiendo que valdrá por un tiempo y luego se volverá a las andadas, y habrá que volver a empezar. La vida es un ciclo.

—¿Ha sido completamente honesto en su libro?

—No. En él cuento lo que yo he visto y he hecho, lo que he decidido hacer, aparecen aquellos a los que he ayudado y aquellos a los que he mandado a la jubilación política. He matado a unos cuantos.

—¿Ninguno que no lo mereciera?

—Ninguno que no lo mereciera, no te quepa duda.