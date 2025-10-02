Suscríbete a
ABC Cultural

Un 'reality' en cómic para acabar con el capitalismo tardío

Alison Bechdel se hizo un nombre en la contracultura de Estados Unidos con 'Unas lesbianas de cuidado', y ahora con 'Consumida' propone una novela gráfica comunal sobre otras formas de vivir

Otros artículos del autor

'Consumida', de Alison Bechdel
'Consumida', de Alison Bechdel ABC
Javier Villuendas

Javier Villuendas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Alison Bechdel se hizo un nombre en la contracultura de Estados Unidos con 'Unas lesbianas de cuidado', una serie de tiras cómico-aguerridas que publicó durante 25 años y que desde su mismo título ya avisa del percal. Luego llegó el salto adelante internacional ... con sus novelas gráficas memorísticas, un género de predominio (Craig Thompson, Julia Wertz, Paco Roca y tantos), en su caso con 'Fun Home' (2006), que le llevó a ganar un Eisner y que fue incluido en la lista de los mejores libros del s. XXI por 'The Guardian'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app