Resulta que Stephen King es el autor más prohibido en las bibliotecas públicas de Estados Unidos, según el estudio realizado por el PEN Club. Entre las obras más peligrosas para los carceleros de la imaginación en la cuna moderna de la democracia figura ‘Apocalipsis’ (‘ ... The Stand’) que sirve de metáfora a un país azotado por una pandemia y dividido en dos facciones que se odian. Una novela perfecta para explicar que la civilización es frágil, quebradiza. A lo que vamos.

La libertad de pensamiento retrocede en nuestra sociedad a la que molesta quien no se adscribe a una bandería, una causa, un partido, un relato inducido. Empezábamos a superar la dictadura de la cancelación y el mundo está girando hacia el otro extremo, así que, ¿pasaremos de la autocensura a la censura impuesta mientras contemplamos el desplazamiento pendular de la terquedad? Los libros, en realidad las historias, viven en la imaginación, son un trasvase de la inventiva del autor a los lectores.

En una biblioteca no son sino posibilidades, mundos inexistentes hasta que se posan sobre sus páginas los ojos nuevos. Al furor de la prohibición total, o temática, de libros se han dedicado páginas excelsas: desde ‘Farenheit 451’ a ‘1984’, o ‘El nombre de la Rosa’, ‘El cuento de la criada’, ‘El maestro y Margarita’... El libro prohibido tiene futuro. Y el autor prohibido ha sido invencible durante milenios. Como diría Vinyoli: «Els morts flueixen hiperbòlics». Pero los tontos censores de Stephen King han elegido cultivar ‘La niebla’, llena de monstruos inconsecuentes.