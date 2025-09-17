Suscríbete a
'Los cuervos en la historia', de Jorge Fondebrider, y 'Diez aves que cambiaron el mundo', de S. Moss: exploración sobre los alados

ENSAYO

Coinciden en librerías dos trabajos en los que se aborda el interés y la fascinación hacia las aves y su simbología en numerosas civilizaciones

Jordi Canal

«¿En qué se parece un cuervo a un escritorio?», plantea el Sombrerero Loco en 'Alicia en el país de las maravillas' (1865), de Lewis Carroll. Cuando Alicia se acaba dando por vencida le interroga sobre la solución de la adivinanza, a lo ... que el Sombrerero responde: «No tengo la menor idea». Tampoco la tenía Carroll. El acertijo se ha hecho famoso. Los cuervos —y los córvidos, en general, incluyendo grajos y cornejas— resultan fascinantes, tanto por su gran inteligencia y capacidad adaptativa, como por la interacción con los humanos.

