'Los cuervos en la historia', de Jorge Fondebrider, y 'Diez aves que cambiaron el mundo', de S. Moss: exploración sobre los alados

«¿En qué se parece un cuervo a un escritorio?», plantea el Sombrerero Loco en 'Alicia en el país de las maravillas' (1865), de Lewis Carroll. Cuando Alicia se acaba dando por vencida le interroga sobre la solución de la adivinanza, a lo ... que el Sombrerero responde: «No tengo la menor idea». Tampoco la tenía Carroll. El acertijo se ha hecho famoso. Los cuervos —y los córvidos, en general, incluyendo grajos y cornejas— resultan fascinantes, tanto por su gran inteligencia y capacidad adaptativa, como por la interacción con los humanos.

Su omnipresencia espacial y temporal asombra. Y no solamente en la naturaleza, sino también en imaginarios y representaciones: desde la cueva de Lascaux hasta el universo de 'Juego de tronos', pasando por el 'Ramayana', el 'Génesis', el 'Corán', la mitología nórdica de Odín —y sus cuervos Hugin y Munin—, la fabulística, la poesía de Poe y la filmografía de Hitchcock o Pasolini.

ENSAYO 'Los cuervos en la historia' Autor Jorge Fondebrider

Editorial Sexto Piso

Año 2025

Páginas 475

Precio 26,90 euros

En 'Los cuervos en la historia', Jorge Fondebrider propone una aproximación a las culturas en las que los córvidos han tenido algún papel, que son casi todas. Se trata de una suerte de historia presentada a partir de la relación de los humanos con cuervos y cornejas. Aporta mucha información sobre creencias, costumbres, miedos, supersticiones e interpretaciones, en ocasiones contradictorias, con buenas y malas reputaciones, pero siempre miríficas.

Empezando en Mesopotamia y Egipto, el autor nos guía a través de los clásicos grecolatinos y los bestiarios, los textos bíblicos y coránicos, los pueblos nórdicos, eslavos, asiáticos —en especial, la India—, australianos, americanos —de los inuit a los mayas— y africanos. A las muchas páginas dedicadas a mitologías y folklore, se añaden otras sugestivas sobre los cuervos en las artes plásticas, la literatura, el cine y la música.

El cuervo es una de las aves que protagonizan la interesante propuesta del escritor británico Stephen Moss en 'Diez aves que cambiaron el mundo'. Estas han sido decisivas, sostiene, en la historia de la humanidad. En el caso del cuervo, insiste Moss en sus cualidades humanas y la vasta presencia en mitologías —y, de paso, desmonta las tradiciones inventadas sobre los pájaros de la Torre de Londres—.

ENSAYO 'Diez aves que cambiaron el mundo' Autor Stephen Moss

Editorial Salamandra

Año 2025

Páginas 381

Precio 23 euros

El autor incluye en su nómina aviar a la paloma, esencial en tiempos de guerra para mandar mensajes; el pavo, icono estadounidense masivamente consumido en Acción de gracias y Navidades; los pinzones de Darwin, ejemplo clásico evolucionista, aunque al gran naturalista le inspiraran poco en Galápagos; el cormorán guanay, incansable abastecedor de guano en el Pacífico sur, un producto sobreexplotado en el Ochocientos en el despegue de la agricultura intensiva; la garceta nívea, casi desaparecida por la avidez y crueldad de los cazadores en busca de plumas para adornar sombreros femeninos; el águila calva y el significativo contraste entre su simbolismo y sus problemas reales con los humanos, y, asimismo, el pingüino emperador, convertido en uno de los principales perjudicados de la crisis climática.

Guerra a los gorriones

Los capítulos dedicados al dodo y al gorrión molinero se me antojan particularmente atractivos. El dodo cohabitó pocas décadas con los humanos, puesto que la llegada de los holandeses a Mauricio a fines del siglo XVI, junto con sus animales domésticos y ratas, acabaron con el indefenso pájaro. Poco ha quedado, excepto en lo simbólico —el Dodo es un personaje de Alicia—, de un ave que conforma el «gran emblema de la extinción».

Por lo que a los gorriones se refiere, Mao les declaró la guerra en 1958, impulsando a los chinos a exterminarlos por cientos de millones. El resultado no fue el previsto: los insectos, que los pájaros normalmente comían, arrasaron las cosechas y provocaron una descomunal y criminal hambruna. Constituye uno de los mayores desastres provocados por el hombre —en este caso, un ignorante dictador— en todos los tiempos. Recomiendo la lectura de este par de libros sobre las aves en la historia. Debo confesar, sin embargo, que sigo sin saber en qué se parece un cuervo a un escritorio.