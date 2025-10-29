'Los conocedores', de Mircea Cartarescu: fragmentos de un volcán

No todos los libros son leídos de principio a final. No todos pueden ser leídos de principio a final. Es posible que nadie pueda leer de verdad un libro 'entero' porque no es posible leer todas las frases, todos los párrafos, todas las páginas de ... un libro. La atención humana es un tornasol cambiante, un ojo que parpadea y a ratos permanece cerrado o adormilado.

Nadie puede leer todas las palabras de un libro. Y por otra parte, ¿cuántos de nuestros libros favoritos solo los hemos leído a medias? ¿Cuántas obras maestras de la literatura no hemos logrado terminar? Algún día deberíamos sentarnos a hablar de estas cosas con sinceridad.

RELATOS 'Los conocedores' Autor Mircea Cartarescu

Editorial Impedimenta

Año 2025

Páginas 188

Precio 16 euros

Roland Barthes recomendaba leer a Proust saltando. ¿Acaso no leemos así los ensayos? Por todas esas razones, me parece una maravillosa idea la publicación del libro 'Los conocedores', en el que Cartarescu ha recogido tres relatos extraídos cada uno de un tomo de su gigantesca trilogía 'Cegador'. Un lector que nunca habría leído la trilogía entera puede, gracias a este volumen, hacerse una idea de lo que contiene 'Cegador'. También es posible que estas historias le intriguen y fascinen tanto que su siguiente paso sea ponerse a leer el libro completo.

Creo que la selección que ha hecho Cartarescu de su propia obra no da una verdadera idea de la amplitud y la variedad de 'Cegador'. El primer relato constituye uno de los pasajes más inolvidables de 'El ala izquierda', con sus mariposas gigantescas enterradas en el río helado. 'El circo', se basa en la figura de un yogui llamado Vanaprashta, el Hombre Serpiente, y recoge el tema central de la trilogía: la liberación de la conciencia y el encuentro con el 'atman', una luz absolutamente cegadora.

'La boda' es otra fantasmagoría sobre un supuesto ancestro polaco y aristocrático del niño Mircea. En los tres fragmentos aparecen muchos de los temas del Cartarescu más fantástico: los insectos, las mariposas, los cuerpos transparentes con órganos transparentes (especialmente los cráneos y cerebros transparentes), los minerales preciosos, los espacios imposibles y monstruosos, la sexualidad hipertélica, pero faltan la autobiografía; la historia; los últimos días de la dictadura de Ceaucescu; la vida en Bucarest, «la ciudad más triste del mundo»; la infancia del niño Mircea; la relación con la madre... que son también parte fundamental de 'Cegador'.