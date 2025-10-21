Suscríbete a
ABC Cultural

CRÍTICA DE:

'El Vado de los Zorros', de Anna Starobinets: los demonios

Narrativa

La autora rusa mezcla entorno histórico y social reconocible con todos los elementos de la novela de terror y de la fantasía oscura

Otros textos del autor

Anna Starobinets (Moscú, 1978)
Anna Starobinets (Moscú, 1978) ABC
Andrés Ibáñez

Andrés Ibáñez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este es un libro frío, frío, frío hasta la médula de los huesos. Frío como el metal. Frío como la helada frontera entre Siberia y Manchuria donde transcurre. Su lenguaje es despojado, austero, tenso, aunque me da la impresión de que estos adjetivos no ... describen exactamente un estilo literario, sino más bien la total indiferencia de la autora ante tal posibilidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app