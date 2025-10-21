'El Vado de los Zorros', de Anna Starobinets: los demonios

Este es un libro frío, frío, frío hasta la médula de los huesos. Frío como el metal. Frío como la helada frontera entre Siberia y Manchuria donde transcurre. Su lenguaje es despojado, austero, tenso, aunque me da la impresión de que estos adjetivos no ... describen exactamente un estilo literario, sino más bien la total indiferencia de la autora ante tal posibilidad.

Como si tener un estilo literario o pretender hacer literatura, de la clase que sea, angulosa o curvácea, gris o dorada, lisa o rugosa, fuera algo, en el fondo, innecesario. Lo que hay es acción, acción, acción, es decir (a ver si me explico), más bien acciones: los personajes salen, hablan, entran, salen, corren, se caen, se mueren, resucitan, reciben palizas, son interrogados, y así una y otra vez, aunque entre tanto entrar y salir es difícil distinguir el perfil o el hilo de una línea narrativa. Abundan palabras como 'sanguinolento', 'coágulo', 'vómito', 'bilis', 'mocos', etc.

NOVELA 'El Vado de los Zorros' Autora Anna Starobinets

Editorial Impedimenta

Año 2025

Páginas 772

Precio 34,95 euros

Los personajes son desdichadas víctimas, torturadores inhumanos, míseros campesinos de la 'taigá' (sí, en ruso se dice "taigá", y no "taiga", Dios mío), presos huidos del Gulag, muertos, semimuertos, brujos malditos o embrujados maldecidos, ya que esta es una novela llena a partes iguales de eso que suele llamarse 'realismo' (es decir, una representación de la vida como un estercolero inmundo) y también de 'magia', aunque magia de la cutre, de la chunga, de la chunga chunga.

Uno tiende a pensar que lo que reflejan las obras de arte, más que los datos concretos de una realidad social (para eso están, más bien, los reportajes y el trabajo de los valerosos, intrépidos, admirables periodistas) es el estado del alma de un país, el clima moral, la música de los pensamientos, la cualidad de la esperanza de una sociedad y de una época. Y, detalles concretos aparte (la novela tiene lugar en 1945, al final de la Guerra Mundial, en un campo del Gulag situado en una mina de uranio), la sensación que transmite 'El Vado de los Zorros' es de esperanza cero, pensamientos negros, clima moral destruido, alma muerta.

Los personajes son desdichadas víctimas, torturadores inhumanos, míseros campesinos presos huidos del Gulag, semimuertos, brujos malditos...

La trama gira en torno a Max Cronin, artista de variedades condenado a trabajos forzados en la mina de uranio de Granitny, que se escapa del campo de concentración para intentar encontrar a su esposa Yelena, que debe de encontrarse en un pueblo misterioso de la frontera con Manchuria llamado 'El Vado de los Zorros' donde los militares soviéticos conviven con brujos y brujas chinos, un lugar fantasmal y horrendo, aunque en el mundo de Anna Starobinets no parece existir un lugar que no lo sea.

Entre el elenco de personajes (hay muchos) se encuentran Gleb Áristov, un coronel del NKGB que es además hipnotista y mentalista y controla desde hace tiempo los sueños y los recuerdos de Cronin; Nikitka, un hombre 'salvaje' que es en realidad el 'sujeto experimental' 103, víctima de indescriptibles experimentos mentales y Lama, un 'cambiante' que tiene la capacidad de convertirse en tigre, un verdadero demonio que ha matado ya a 927 personas,

Por su mezcla de entorno histórico y social reconocible con todos los elementos de la novela de terror y de la fantasía oscura y demoníaca, el estilo de Starobinets recuerda al de Mariana Enríquez. Pero es mejor Mariana Enríquez.