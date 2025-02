José M. Ruiz Bermúdez: «Como artista, me considero un “estratega de la creatividad”»

Nombre completo: José Manuel Ruiz Bermúdez. Lugar y fecha de nacimiento: Priego de Córdoba, 7 de julio de 1996. Residencia actual: Málaga . Formación: Graduado en Bellas Artes en la Facultad de Granada y Máster en Producción Artística Interdisciplinar en Málaga. Ocupación: En prácticas.

Qué le interesa. Una de las cosas que mayor interés me produce es trabajar a partir del objeto encontrado, ya que posee varios factores que me atraen profundamente y aporta grandes ventajas para la producción artística.

Por un lado, el objeto que ya está usado y vivido guarda un gran potencial porque sufre diferentes modificaciones aleatorias que pueden hacerlo muy interesante. Aunque lo que me parece más potente es que condiciona la forma en la que se va generando un discurso artístico, evitando un proceso lineal y unidireccional con un principio y un final, obligándome a un dialogo constante. La búsqueda de los materiales implica un desplazamiento en el lugar en el que me encuentro y hace que esté en una constante búsqueda activa, pero también aleatoria y azarosa de los objetos que me servirán para la posterior investigación. No saber con los que cuento para un proyecto hace que el resultado varíe y sea inesperado, encontrándome con lo sorprendente, lo subconsciente y el impulso.

«Por el momento tengo dos documentos en el ordenador que se llaman “CV_Artístico” y “CV_Profesional”. Lo que más me gustaría es que estos dos currícula se unieran y convirtieran en uno»

Estos materiales me van dando pistas y me permiten ir realizando pruebas con las que se va construyendo el discurso. Comienzo a generar intervenciones e instalaciones a través del assablage , moldes y todo tipo de procesos que se me van ocurriendo, y a los que puedo acceder rápidamente. Al mismo tiempo, los relaciono con la arquitectura y con el cuerpo, y examino el espacio que hay entre estos conceptos. Encuentro la ergonomía, lo procústeo y el símil, valorando si el objeto se adapta en alguna parte al cuerpo, si es este quien se adapta, o si, por parecido, recibe el mismo nombre.

El nexo que une estos materiales que me encuentro es el agua: sirven para protegerse de ella, para reconducirla, para retenerla. «Los fluidos se desplazan con facilidad. “Fluyen” “se derraman”, “se desbordan”, “salpican”, “se vierten”, “se filtran”, “gotean”, “inundan”, “rocían”, “chorrean”, “manan”, “exudan”. A diferencia de los sólidos, no es posible detenerlos fácilmente, sortean algunos obstáculos, disuelven otros o se filtran a través de ellos, empapándolos». Estas características que menciona Bauman en su libro «La modernidad líquida» hacen que encuentre este elemento muy atractivo por sus características físicas y por todas sus connotaciones conceptuales.

Algunas de las obras de Ruiz Bermúdez J. M. R. B.

De dónde viene. Una de las primeras exposiciones, y a la que le tengo mucho cariño, es «El Murmullo de la multitud», en el Palacio de los Condes de Gabia en Granada , porque en la muestra participaba gente a la que le tengo mucho aprecio.

La beca alRaso18, en el Valle de Lecrín, fue un buen momento para entender la forma en la que produzco. Me propuse ir sin ningún material ni ninguna idea preestablecida para que allí mismo tuviera que trabajar con los recursos que tenía. Comencé a crear las cosas que se me iban ocurriendo casi de manera impulsiva y con los materiales y herramientas que recolectaba.

La siguiente exposición que me gustaría destacar es «Ni la mano de la ardilla ni el diente del castor», en la Sala de exposiciones ETS, en la Facultad de Arquitectura de Granada, y que supuso precisamente la conclusión de la experiencia de la beca antes mencionada, ya que lo que traté de hacer es adaptar estos materiales y esas piezas que encontré allí a un contexto nuevo.

«Sigo sin tomarme muy en serio las redes actuales porque supongo que cualquier día puede acabar y que aparecerán otras aplicaciones para enseñar nuestro trabajo»

Por último, en septiembre participé en la exposición de la residencia artística José Guerrero, en la Casa Museo José Guerrero, en Chite, donde realicé un proyecto colectivo con Eduardo Rodríguez llamado «Bártulos, reliquias y cachivaches». En él hacíamos participar a gente del lugar dentro de nuestra investigación, ya que fotografiábamos los objetos que guardaban en sus casas, lo que dio al final un discurso muy etnográfico y muy significativo con el que aprendimos sobre el presente, el pasado y el futuro del pueblo.

De manera individual «Drenar», en la Facultad de Bellas Artes de Granada , que ha sido mi primera y única exposición individual hasta el momento. Me permitió exponer el trabajo que había estado realizando durante el máster y, así, comprobar que el discurso que estaba hilando tenía una coherencia al verlo en conjunto.

Algunas de las obras de Ruiz Bermúdez J. M. R. B.

Supo que se dedicaría al arte… En el mismo momento que entendí la herramienta tan valiosa que podía ser. Dibujar es una práctica que realizo desde pequeño y por la que siempre he sentido una gran necesidad e interés. Las asignaturas más relacionadas con el arte han sido mis favoritas y, por esta razón, decidí realizar la carrera de Bellas Artes, en la que he disfrutado mucho. Pero sin ninguna duda, lo que me ha hecho permanecer en este sector es darme cuenta de todas las posibilidades que hay cuando se habla de arte. Por ello, lo que más me interesa de la carrera no es tanto las capacidades técnicas que puedes aprender, sino la forma en la que desarrollas unas habilidades creativas y un pensamiento transversal y crítico que puede además abarcar otros campos del conocimiento. Un profesor decía que debíamos ser «estrategas de la creatividad». Así me considero.

J. M. R. B.

¿Qué es lo más extraño que ha tenido que hacer en el arte para «sobrevivir»? Pues lo más raro, en realidad, no es tan extraño desafortunadamente. Creo que es lo que le pasa a todo el mundo dentro de mi contexto más cercano al menos. Sobrevivir en este sector no trata tanto de la calidad de tu obra completamente, sino de ser capaz de gestionar un trabajo que te da dinero y otro que más bien te lo quita. Y para ser, al final, una carrera de fondo y que solo es valorada por un sector reducido de la sociedad. Por ello creo que hace falta tener muchas ganas para sacar tiempo y gestionar muchas cosas: convocatorias, fechas, becas, trabajos, dinero, formación, proyectos, portfolios… Por el momento tengo dos documentos en el ordenador que se llaman «CV_Artístico» y «CV_Profesional». Lo que más me gustaría es que estos dos currícula se unieran y convirtieran en uno.

Algunas de las obras de Ruiz Bermúdez J. M. R. B.

Su yo «virtual». Actualmente, mi perfil digital estaría en Instagram . Lo empecé a usar como un blog personal en el que subía cosas sin mucho sentido y tomándomelo como un juego. Hoy, he preferido conservar esas ocurrencias que publicaba y también dejar como estaba mi nombre de usuario, aunque luego me cueste que la gente me entienda cuando se lo doy. Supongo que algo habrá influido pertenecer a la «generación Tuenti» y tener un «yo virtual» desde la adolescencia.

Poco a poco voy transformándolo en una cuenta «más profesional». Cuelgo cosas con relación a mi trayectoria artística para que pueda ser un escaparate donde poder enseñar lo que hago. Anuncio por este medio las exposiciones e intento dar visibilidad a otros artistas aunque en las stories sí que me gusta seguir compartiendo, de vez en cuando, publicaciones más «personales». Sigo sin tomármelo muy en serio porque supongo que cualquier día puede acabar y que aparecerá otras aplicaciones para enseñar nuestro trabajo, aunque entiendo el potencial que puede llegar a tener esta red social actualmente. Por esta razón me gustaría crear un sitio web para así tener un espacio donde mostrar el recorrido que voy siguiendo.

Dónde está cuando no hace arte. Dentro de la facultad organizamos una asociación estudiantil con la que podíamos realizar diferentes proyectos y que gestionaba con varios compañeros como Jara Doncel Malia y Eduardo Rodríguez Barranco, junto al Vicedecanato de Extensión Cultural y el de Alumnos, Redes y Comunicaciones. Fue una gran oportunidad para aprender paralelamente a la línea académica, y me permitió ver cómo se gestionaba una asociación y las posibilidades que podía tener esto.

«El nexo que une los materiales que me encuentro y con los que trabajo es el agua: sirven para protegerse de ella, para reconducirla, para retenerla»

Con ella solicitábamos subvenciones, con las que generábamos cursos de intercambios de conocimientos, y editamos una revista con la colaboración de alumnos de otras facultades –intentando dinamizar de alguna forma la facultad de Bellas Artes–. También nos ponía en contacto directo con profesionales del sector, con alumnos de diferentes cursos y con diversos eventos que estaban ocurriendo en Granada.

Al ver la experiencia tan enriquecedora que supuso, me encantaría sacar estos intereses de la facultad y poder articular algo similar fuera. Es verdad que la parte de la gestión es bastante densa y aburrida, pero creo que las ventajas son numerosas.

Algunas de las obras de Ruiz Bermúdez J. M. R. B.

Le gustará si conoce a... Siempre me han interesado mucho los trabajos de Rebecca Horn, Francis Alÿs, Joseph Beuys, Bruce Nauman o Erwin Wurm y, por otro lado, he tenido en cuenta durante mi formación a artistas más jóvenes y actuales como Nuria Fuster, David Bestué, Marc Larré, June Crespo , Helen Marten, Diogo Pimentao o Rosa-Violetta Grötsch.

Dentro de mi generación destacaría a Marta Retamero , Adrián Robaina, David Contreras, Marta Castro, Timsam Harding , Bárbara Arcos, Jara Doncel, Araceli Gómez, Eduardo Rodríguez o Pepi Montoya, que tengo claro que son artistas que también darán que hablar.

Algunas de las obras de Ruiz Bermúdez J. M. R. B.

Qué se trae ahora entre manos. Gracias a las Ayudas a la Producción Artística que ofrece la Universidad de Granada, tengo la oportunidad de exponer, por mayo, en la Sala de Exposiciones del PTS de esta institución. Es la excusa perfecta para seguir produciendo. Esta muestra la planteo como una continuación de «Drenar», aunque incorporándole los nuevos intereses que actualmente se me presentan. Las relaciones que existen entre las sillas, la cabeza y las nalgas, entre la postura y el poder, entre la fuerza el territorio y el Estado, son algunas de las derivas en las que podría desembocar el proyecto.

Una de las obras de Ruiz Bermúdez J. M. R. B.

Proyecto favorito hasta el momento. Destacaría el que realicé en Alraso, no tanto por la producción en sí, sino porque supuso la oportunidad de poder experimentar esta beca de residencia durante un mes. Se realiza en un pueblecito de Granada, dentro del Valle de Lecrín, y es un proyecto que tiene ya casi unos 20 años de recorrido, ocupando los espacios rurales que no se aprovechan durante verano en este sitio, por lo que las aulas de los colegios, las salas culturales o el pequeño museo se convierten durante 30 días en los estudios y las viviendas de los diferentes bercarios, consiguiendo la inclusión de esta actividad ya casi como una tradición más del entorno.

«Tomo conceptos que creo que son cercanos a mí, pero que todos usan, materiales que me encuentro y que ya existen, en espacios a los que puede acceder todo el mundo»

Lo que veo interesante de esto es el choque que se produce entre el pueblo, los vecinos y el lugar, frente al arte contemporáneo y las diferentes actividades que se realizan durante este tiempo. Se practicaron algunas tareas muy rurales junto a las visitas y talleres de algunos artistas como Darya Von Berner , Lorena Lozano y Rogelio Enríquez Caba. Durante este periodo pude compartir el espacio con otras compañeras, que acabarían convirtiéndose rápidamente en una pequeña familia y con las que acabaría realizando muchas actividades en conjunto. Todos estos factores hacen que se genere allí un buen caldo de cultivo para producir. Es una beca que no suele dejar indiferente a las personas que la viven.

Detalle de las obras del proyecto favorito de su autor hasta la fecha J. M. R. B.

¿Por qué tenemos que confiar en él? No sé si se trata de fiarse de alguien. No creo que haga nada nuevo, y menos en el mundo hiperconectado en el que vivimos. Tomo conceptos que creo que son cercanos a mí, pero que todos usan, materiales que me encuentro que ya existen y espacios a los que puede acceder todo el mundo. Lo que puede hacer que mi trabajo sea en algo diferente es que todo esto es digerido y enfocado desde mi propia percepción personal.

En lo que sí se puede confiar es en que intento trabajar de la forma más honesta que puedo, que me marco unas normas que me permitan tener unos resultados inesperados, que me sorprendan y lo más abiertos posibles, estimulando continuamente la creatividad, que es algo que me apasiona y con lo que puedo llegar a ser muy cabezón.

Algunas de las obras de Ruiz Bermúdez

¿Dónde se ve de aquí a un año? Precisamente me encuentro ahora mismo en un limbo, pues he acabado la carrera y el máster, y es una pregunta que me gustaría saber responder. Pero no es el caso. Actualmente me encuentro abriendo un montón de cajones intentando no cerrar ninguna posibilidad y abarcar demasiadas cosas. Por esta razón, más que «dónde me veo», que es una pregunta qué hora mismo no sabría cómo responder, te diré dónde me gustaría verme. De manera idílica me encantaría tener un trabajo muy, muy flexible que me permitiera compatibilizar la producción artística, las convocatorias y las becas con comenzar a hacer un doctorado.

¿A quién cedería el testigo de esta entrevista? A Eduardo Rodríguez Barranco .

Defínase en un trazo.

Trazo de Ruiz Bermúdez