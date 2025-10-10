Suscribete a
Perros 'adictos' a los juguetes: un estudio científico explora el lado compulsivo del juego canino

Aunque el juego es un buen hábito en general para nuestras mascotas, algunos canes experimentan los mismos síntomas que las personas que sufren ludopatía

Un estudio con 4.500 perros confirma que los cachorros abandonados son más agresivos y miedosos cuando son adultos

Un bullterrier durante los experimentos
Un bullterrier durante los experimentos Alja Mazzini
Muchos dueños de perros han vivido esta experiencia: su mascota tiene un juguete preferido y su obsesión por este objeto va tan lejos que el can se pone a 'lloriquear' si no lo ve o si se lo quitan; o sigue interactuando con él aunque ... esté agotado o incluso se haya hecho daño jugando. Ahora, un equipo de investigadores de las Universidades de Berna (Suiza) y Viena (Austria), han llevado a cabo un estudio por el que ven sólidas similitudes entre este comportamiento en perros y las personas con adicciones como la ludopatía o a los videojuegos, quienes son incapaces de parar incluso aunque sea perjudicial. Las conclusiones acaban de publicarse en la revista 'Scientific Reports'.

